LyondellBasell prend la décision d'aller de l'avant avec son projet d'usine de recyclage faisant appel à des techniques avancées à Wesseling, en Allemagne

ROTTERDAM, Pays-Bas, 19 novembre 2022 /CNW/ - LyondellBasell annonce aujourd'hui qu'elle a pris la décision d'aller de l'avant avec les travaux d'ingénierie visant à construire une usine de recyclage faisant appel à des techniques avancées sur son site de Wesseling, en Allemagne. Alimentée par la technologie brevetée MoReTec de LyondellBasell, cette usine commerciale de recyclage de pointe convertirait les déchets plastiques prétraités en matière première pour la production de nouveaux plastiques. La décision finale en matière d'investissement est prévue pour la fin 2023.

Les techniques avancées de recyclage permettent de convertir les déchets plastiques mixtes en huile de pyrolyse pour la production de nouveaux matériaux plastiques. (Source : LyondellBasell)

La coentreprise allemande Source One Plastics, annoncée précédemment, fournira à l'usine des matières premières de déchets plastiques. Source One Plastics prévoit de construire une installation conçue pour recycler les déchets d'emballage en plastique produits par environ 1,3 million de citoyens allemands chaque année. Ces déchets plastiques seront constitués de matériaux comme des emballages alimentaires multicouches ou des contenants de plastiques mixtes, qui ne sont généralement pas recyclés à l'heure actuelle.

« Nous travaillons activement à faire progresser l'économie circulaire. L'avancement de notre technologie MoReTec représente une autre étape que LyondellBasell franchit pour accélérer le développement et la mise en œuvre d'une technologie évolutive, durable et circulaire » déclare Yvonne van der Laan, vice-présidente directrice de LyondellBasell, Solutions circulaires et à faible émission de carbone. Cette technologie différentielle à haut rendement nous permettra de convertir les déchets plastiques en huile pyrolytique et en gaz pyrolytique pour les utiliser dans nos craqueurs comme matière première menant à la production de nouveaux matériaux plastiques. Les résidus solides du processus peuvent être réutilisés ou consommés dans d'autres applications, ce qui fait de cette technologie un procédé écoénergétique sans déchets pour le recyclage des déchets plastiques ».

Le démarrage de l'usine de recyclage faisant appel à la technologie avancée MoReTec est prévu pour la fin de 2025 avec une capacité de 50 000 tonnes par année. Les matières premières produites seront converties au site de LyondellBasell à Wesseling en nouveaux polymères CirculenRevive pour utilisation dans des applications telles que l'emballage alimentaire et les produits de santé.

MoReTec - Une histoire d'innovation

En 2018, LyondellBasell a commencé à mener des recherches de base sur le recyclage chimique des déchets plastiques en collaboration avec le Karlsruhe Institute of Technology (KIT) en Allemagne. Celles-ci ont permis de prouver l'efficacité de la technologie MoReTec à l'échelle du laboratoire. En octobre 2019, l'entreprise a annoncé la construction d'une usine pilote de recyclage de produits chimiques sur son site de Ferrara, en Italie, qui a débuté ses activités en août 2020. Grâce à l'exploitation de l'usine pilote, les travaux de recherche ont permis d'améliorer l'efficacité du processus de recyclage, d'identifier un catalyseur commercial et de réaliser d'autres progrès dans la caractérisation du flux de déchets. En 2021, la capacité de l'usine alimentée par la technologie MoReTec a été élargie; l'usine pilote a alors été transformée en une petite installation industrielle.

Aujourd'hui, la technologie MoReTec permet le recyclage de la plupart des types de matières plastiques, comme les emballages alimentaires à couches multiples ou les contenants de plastiques mixtes. Les déchets plastiques à base de polyoléfine sont décomposés dans une unité de réacteur exclusive, ce qui permet d'obtenir une matière première de grande qualité pour la production de nouveaux matériaux plastiques dans les usines de polymères de LyondellBasell.

À propos de LyondellBasell

En tant que chef de file de l'industrie chimique mondiale, LyondellBasell s'efforce chaque jour d'être l'entreprise la plus sécuritaire, la mieux exploitée et la plus valorisée de notre industrie. Les produits, les matériaux et les technologies de l'entreprise apportent des solutions durables en matière de sécurité alimentaire, d'accès à l'eau potable, de soins de santé et d'efficacité énergétique sur plus de 100 marchés internationaux. LyondeldellBasell accorde une grande priorité à la diversité, à l'équité et à l'inclusion et fait progresser le bien, en mettant l'accent sur notre planète, les collectivités où nous menons nos activités et notre future main-d'œuvre. L'entreprise est très fière de sa technologie de calibre mondial et de son orientation client. LyondellBasell a intensifié ses ambitions et ses actions en matière de circularité et de climat afin de relever les défis mondiaux des déchets plastiques et de la décarbonisation. En 2022, LyondellBasell a été désignée pour la cinquième année consécutive parmi les « entreprises les plus admirées au monde » par le magazine FORTUNE. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lyondellbasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

