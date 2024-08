L'acquisition élargit le portefeuille de technologies et la plateforme circulaire de l'entreprise

Elle accroît également les activités liées aux solutions circulaires et à faibles émissions de carbone et la diversification des technologies de recyclage novatrices de LYB

La transaction englobe les actifs existants et les projets de croissance

ROTTERDAM, Pays-Bas, 23 août 2024 /CNW/ - LyondellBasell (LYB) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour devenir le propriétaire unique d'APK AG, une entreprise établie à Merseburg, en Allemagne. Grâce à cette technologie, l'acquisition permet à LYB de croître et de mettre à niveau ses activités liées aux solutions circulaires et à faibles émissions de carbone.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles. LYB croit que la technologie de recyclage à base de solvants d'APK convient parfaitement à ses technologies de recyclage mécaniques de pointe déjà existantes. C'est pourquoi elle a déjà investi dans l'entreprise au cours des dernières années et a déployé des efforts de collaboration pour faire croître la technologie. En faisant l'acquisition d'APK, LYB garantit l'avenir de la société après que l'entreprise ait déclaré faillite à la fin de mai 2024.

« Nous considérons la technologie de recyclage à base de solvants d'APK comme un ajout essentiel et complémentaire à nos opérations de recyclage mécanique de pointe actuelles et futures. Il s'agit d'une étape supplémentaire importante vers l'atteinte de notre objectif de produire et de commercialiser au moins 2 millions de tonnes métriques de polymères recyclés et renouvelables par année d'ici 2030, a déclaré Yvonne van der Laan, vice-présidente directrice de LyondellBasell, solutions circulaires et à faibles émissions de carbone. La culture très motivée d'APK convient parfaitement à LYB. Nous voulons tirer parti de l'excellent progrès d'APK et profiter pleinement de son expertise en matière de recherche et développement, d'ingénierie de projet et d'équipes d'exploitation, ce qui renforcera notre position de leader de l'industrie en matière de développement durable. »

« Nous sommes très heureux d'avoir conclu une entente avec LYB, garantissant ainsi l'avenir de l'entreprise, a déclaré Steve Döring, chef de la direction d'APK AG. Motivée par son ambition d'être un chef de file mondial dans les solutions et les technologies circulaires, LYB est une combinaison stratégique parfaite qui permet des investissements dans des possibilités de croissance, ce qui garantit que notre technologie unique de recyclage des solvants puisse exploiter tout son potentiel. »

Unique en son genre, la technologie de recyclage est à base de solvant pour le polyéthylène à faible densité (LDPE). LYB vise à augmenter le recyclage des déchets de plastique souples et difficiles à recycler, qui représentent de nos jours la majorité des déchets plastiques mélangés produits par les consommateurs. La technologie sépare les différents polymères de matériaux de déchets plastiques souples et difficiles à recycler et produit des matériaux recyclés d'une grande pureté convenant à de nouveaux emballages souples de produits de soins personnels, par exemple. Les matériaux produits seront vendus dans le cadre du portefeuille Circulen de LYB .

En mars 2023, LYB a dévoilé sa nouvelle stratégie d'entreprise essentielle visant à faire de LYB un leader de l'industrie en matière de développement durable. LYB a formulé des plans ambitieux pour créer un accès à des technologies novatrices de premier ordre qu ise distinguent, et en tant qu'élément clé de sa nouvelle stratégie, a mis sur pied des activités spécialisées dans les solutions circulaires et à faibles émissions de carbone (CLCS). L'entreprise a commencé à réaliser des investissements importants en amont dans les opérations de tri et de recyclage des déchets plastiques en Europe, aux États-Unis et en Asie.

À propos de LyondellBasell

Nous sommes LyondellBasell (NYSE : LYB), un chef de file de l'industrie mondiale des produits chimiques qui crée des solutions favorisant un mode de vie durable au quotidien. Notre technologie de pointe et nos investissements ciblés favorisent une économie circulaire à faibles émissions de carbone. Nous cherchons à créer de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et la société dans l'ensemble de nos activités. En tant que l'un des principaux producteurs de polymères au monde et chef de file des technologies à base de polyoléfines, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits novateurs de grande qualité pour des applications allant du transport durable à la salubrité des aliments, en passant par l'eau potable et les soins de santé de qualité. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.lyondellbasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Les énoncés du présent communiqué qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Les résultats réels pourraient différer sensiblement en fonction de facteurs comprenant, sans toutefois s'y limiter, notre capacité d'atteindre nos objectifs de développement durable, y compris la capacité d'accroître la production de polymères recyclés et renouvelables pour atteindre nos objectifs et nos prévisions; et notre capacité à fournir des matières premières pour atteindre ces objectifs. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs figurent dans la section « Facteurs de risques » établie sur notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 qui se trouve sur www.LyondellBasell.com à la page « Relations avec les investisseurs », ainsi que sur le site Web de la Securities and Exchange Commission (Commission américaine des valeurs mobilières et des changes) à l'adresse www.sec.gov. Rien ne garantit que les actions, les événements ou les résultats décrits dans les énoncés prospectifs se produiront, ni, le cas échéant, les répercussions qu'ils auront sur nos résultats d'exploitation ou notre situation financière. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date à laquelle ils ont été faits et sont basés sur les estimations et les opinions de la direction de LyondellBasell au moment où les énoncés sont faits. LyondellBasell n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction changent, sauf si la loi l'exige.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg

SOURCE LyondellBasell

Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias de LYB, téléphone : 1 713 309-4791, courriel : [email protected] Ou : Robert Kleissen, affaires extérieures, Europe, téléphone : 31-6-273-573-98, courriel : [email protected]