Les polymères Circulen Revive sont fabriqués à l'aide d'un processus de recyclage (moléculaire) avancé visant à convertir les déchets de plastique en matières premières afin de produire de nouveaux polymères, qui peuvent avoir de nombreuses utilisations; et

Les polymères CirculenRenew sont fabriqués à partir de matières premières renouvelables comme de l'huile de cuisson usée, qui peuvent avoir de nombreuses utilisations.

Pour aider l'entreprise à réaliser ses ambitions, LyondellBasell met en œuvre une approche à plusieurs volets dans le but de faire progresser l'économie circulaire en proposant des solutions durables.

« Grâce au nouveau portefeuille de produits de Circulen, nous prenons des mesures concrètes pour faire progresser l'économie circulaire aujourd'hui, innover pour l'avenir et établir des partenariats dans l'ensemble de la chaîne de valeur, a déclaré Ken Lane, vice-président directeur des oléfines et polyoléfines chez LyondellBasell Notre ambition est audacieuse, mais nécessaire, et nous sommes déterminés à participer aux efforts pour relever les défis mondiaux associés aux déchets plastiques dans l'environnement et aux changements climatiques, tout en répondant aux besoins de nos clients et des propriétaires de marque. »

Le lancement du nouveau portefeuille Circulen survient à la suite de plusieurs annonces récentes de LyondellBasell portant principalement sur ses ambitions en matière d'économie circulaire :

Élargir le portefeuille de coentreprise portant sur le recyclage mécanique Quality Circular Polymers pour y inclure à la fois le plastique recyclé post-consommation et le plastique recyclé post-industriel;

Étendre l'innovation future dans le domaine du recyclage (moléculaire) avancé au moyen de la technologie MoReTec de LyondellBasell et du démarrage d'une installation pilote;

Utiliser des matières premières à base d'énergie renouvelable qui comprennent des déchets et des huiles de cuisson pour fabriquer des produits en plastique qui contribuent à réduire le CO2 tout au long du cycle de vie des produits; et

Obtenir la certification International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) PLUS pour nos installations de broyeurs à cylindres et de transformation de polymère.

Le portefeuille de produits Circulen de LyondellBasell est actuellement disponible en Europe et sera bientôt lancé en Amérique du Nord et en Chine. Les produits Circulen sont actuellement utilisés dans la fabrication de la nouvelle gamme de valises Samsonite Magnum Eco et d'accessoires de jardinage (p. ex., arrosoirs).

À propos de LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE : LyondellBasell (NYSE : LYB) est l'une des plus grandes entreprises au monde spécialisées dans le plastique, les produits chimiques et le raffinage. Forte de ses effectifs répartis autour du globe, LyondellBasell produit des matériaux et des produits qui permettent de relever les défis d'aujourd'hui, comme l'amélioration de la sécurité alimentaire grâce à des emballages légers et souples, la protection de la pureté de l'approvisionnement en eau au moyen de tuyaux plus robustes et polyvalents, le renforcement de la sécurité, du confort et de l'efficacité énergétique d'un grand nombre de voitures et de camions circulant sur les routes, ainsi que le maintien de la sécurité et du fonctionnement efficace des dispositifs électroniques et des appareils. Commercialisant ses produits dans plus de 100 pays, LyondellBasell est le plus grand producteur mondial de composés polypropylènes et le plus grand donneur de licences de technologies à base de polyoléfines du globe. En 2021, LyondellBasell a été citée pour la quatrième année consécutive dans la liste des « Sociétés les plus admirées au monde » du magazine FORTUNE. Pour en savoir plus sur LyondellBasell, consultez le site www.LyondellBasell.com .

