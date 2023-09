LyondellBasell démontre son engagement envers le développement durable avec le lancement de solutions à faible émission de carbone

HOUSTON, 26 septembre 2023 /CNW/ - LyondellBasell a annoncé aujourd'hui l'expansion de son offre durable avec le lancement de ses solutions +LC (Low Carbon), une nouvelle gamme de produits chimiques intermédiaires et dérivés (I et D) fabriqués selon la méthodologie de certification International Sustainability and Carbon Certification (« ISCC ») PLUS pour le bilan massique. Fabriquées à partir de matières premières recyclées et renouvelables, ces solutions +LC sont conçues pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) tout en maintenant les applications de haute qualité essentielles à un mode de vie moderne et durable en offrant une empreinte carbone plus faible que celle des solutions de rechange à base de combustibles fossiles.

« Le développement durable fait partie intégrante de notre stratégie d'affaires », a souligné Kimberly Foley, vice-présidente directrice, I et D et raffinage à LyondellBasell. « Les solutions +LC marquent une étape importante pour nos clients qui se tournent de plus en plus vers des objectifs plus ambitieux sur le plan de la réduction des émissions de GES et de la circularité des produits. Ces solutions à faible émission de carbone utiliseront des matières premières renouvelables, d'origine biologique et recyclées qui permettront à nos clients de réduire leurs émissions de GES de portée 3. Nous avons appliqué notre long héritage d'innovation et notre approche privilégiant le client, et nous nous sommes concentrés sur le développement durable pour concevoir une gamme de produits s'harmonisant avec nos ambitions et celles de nos clients en matière de développement durable. »

S'appuyant sur une tradition de 70 ans d'innovation et de qualité dans le secteur de l'I et D, LyondellBasell enrichit son portefeuille déjà solide avec sa nouvelle gamme de produits +LC. Les produits comprennent des produits d'I et D de base comme des monomères de styrène, de l'éthylène et de l'oxyde de propylène (OP), lesquels ont des applications dans divers secteurs, comme les matériaux d'isolation, l'automobile et les biens de consommation. Cette annonce fait suite au démarrage récent des activités de l'usine d'oxyde de propylène et d'alcool butylique tertiaire (OP/ABT) de LyondellBasell au Texas, qui, avec ses importantes capacités de production annuelles, renforce la position de l'entreprise en tant que chef de file mondial dans le secteur de l'I et D. Cette usine d'OP et d'ABT est capable de produire 470 000 tonnes métriques d'OP chaque année, ainsi qu'un million de tonnes métriques d'ABT et de ses dérivés.

Chaque produit de la gamme +LC est accompagné d'un certificat ISCC+ pour le bilan massique, assurant sa traçabilité tout au long de la chaîne de valeur. L'approche reposant sur le bilan massique permet d'attribuer des matières premières renouvelables et recyclées au produit final lorsqu'elles sont mélangées à des matières premières classiques dans le processus de production. De plus, des données sur l'empreinte carbone sont disponibles pour ces produits, permettant aux entreprises de comparer directement l'empreinte carbone des solutions +LC à celle des solutions traditionnelles à base de combustibles fossiles. En optant pour des produits +LC, les entreprises peuvent désormais intégrer le développement durable sans compromettre leur performance, cette approche équilibrée leur permettant de répondre aux besoins fonctionnels et aux objectifs de développement durable.

Les solutions +LC sont actuellement disponibles en Europe et dans la région des Amériques, et devraient s'étendre à l'Asie début 2024. L'offre de produits à base de matières premières renouvelables et recyclées comme les substituts de matières premières fossiles contribue à la préservation des ressources fossiles et à la réduction des émissions de GES découlant de la production de matières premières.

À propos de LyondellBasell

Nous sommes LyondellBasell (NYSE : LYB), un chef de file mondial de l'industrie des produits chimiques qui crée des solutions favorisant un mode de vie durable au quotidien. Notre technologie de pointe et nos investissements ciblés favorisent une économie circulaire à faibles émissions de carbone. Nous cherchons à créer de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et la société dans l'ensemble de nos activités. En tant que l'un des principaux producteurs de polymères au monde et chef de file des technologies à base de polyoléfines, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits novateurs de grande qualité pour des applications allant du transport durable à la salubrité des aliments, en passant par l'eau potable et les soins de santé de qualité. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.lyondellbasell.com/ ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg

SOURCE LyondellBasell

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Nick Facchin, [email protected]