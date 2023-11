HOUSTON, 20 novembre 2023 /CNW/ - LyondellBasell (LYB) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait pris la décision finale d'investir dans la construction de la première usine de démonstration de recyclage avancé catalytique à l'échelle industrielle sur son site de Wesseling, en Allemagne. À l'aide de la technologie brevetée MoReTec de LyondellBasell, cette usine sera la première usine commerciale de pointe de recyclage à production continue à convertir les déchets plastiques post-consommation en matières premières pour la production de nouveaux matériaux plastiques qui fonctionnera sans émission nette de GES. La nouvelle usine devrait avoir une capacité annuelle de 50 000 tonnes par an et est conçue pour recycler la quantité de déchets d'emballage en plastique générée par plus de 1,2 million de citoyens allemands par an. Sa construction devrait être terminée d'ici la fin de 2025.

« Nous sommes déterminés à relever le défi mondial des déchets plastiques et à faire progresser l'économie circulaire, et l'annonce d'aujourd'hui est un autre pas important dans cette direction, a déclaré Peter Vanacker, chef de la direction de LYB. L'expansion de notre technologie de recyclage avancé catalytique nous permettra de retourner de plus grands volumes de déchets plastiques dans la chaîne de valeur. Ce faisant, nous serons en mesure de produire plus de matériaux pour des applications de grande qualité, ce qui permettra de conserver la valeur des plastiques le plus longtemps possible. »

L'usine de démonstration MoReTec de LYB comblera l'écart pour les matières plastiques difficiles à recycler, comme les matières mélangées ou flexibles qui sont actuellement envoyées vers des sites d'enfouissement ou incinérées. Source One Plastics, une coentreprise de LYB et 23 Oaks Investments créée en octobre 2022, fournira la majorité des matières premières traitées triées. Les matières premières produites via le recyclage avancé par l'installation MoReTec seront utilisées pour la production de polymères vendus par LYB dans le cadre de la gamme de produits CirculenRevive pour une vaste gamme d'applications, y compris l'emballage médical et alimentaire.

MoReTec change la donne

La technologie MoReTec produit de l'huile et du gaz de pyrolyse. L'huile de pyrolyse est un substitut des matériaux provenant de combustibles fossiles dans la production de polymères. En général, les flux de gaz de pyrolyse sont consommés comme combustible, mais la technologie MoReTec permet également de récupérer ce gaz, ce qui contribue à la production de polymères et remplace les matières premières à base de combustibles fossiles, réduisant les émissions directes de CO2.

De plus, la technologie de catalyseur brevetée abaisse la température du procédé, réduit la consommation d'énergie et améliore le rendement. Demandant une consommation d'énergie plus faible, le processus peut être alimenté par l'électricité, y compris celle provenant de sources renouvelables sans émission nette de GES.

Ces avantages distinctifs procurent également un avantage sur le plan de l'empreinte carbone. La récupération du gaz de pyrolyse comme matière première, la demande d'énergie plus faible, la conception du chauffage électrique, le remplacement des matières premières provenant de combustibles fossiles et la récupération des déchets plastiques qui auraient été incinérés ou envoyés vers des sites d'enfouissement entraînent une réduction significative de l'empreinte carbone par rapport aux procédés à base de combustibles fossiles. Cela fait de MoReTec une proposition de valeur unique.

À PROPOS DE LYONDELLBASELL

Nous sommes LyondellBasell (NYSE: LYB), un chef de file mondial de l'industrie des produits chimiques qui crée des solutions favorisant un mode de vie durable au quotidien. Notre technologie de pointe et nos investissements ciblés favorisent une économie circulaire à faibles émissions de carbone. Nous cherchons à créer de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et la société dans l'ensemble de nos activités. En tant que l'un des principaux producteurs de polymères au monde et chef de file des technologies à base de polyoléfines, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits novateurs de grande qualité pour des applications allant du transport durable à la salubrité des aliments, en passant par l'eau potable et les soins de santé de qualité. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lyondellbasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Les énoncés du présent communiqué qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses de la direction de LyondellBasell, que l'on suppose raisonnables au moment où elles sont émises et qui sont subordonnées à des incertitudes et à des risques importants. Les résultats réels pourraient différer sensiblement en fonction de facteurs comprenant, sans toutefois s'y limiter, notre capacité d'atteindre nos objectifs de développement durable, y compris la capacité d'accroître la production de polymères recyclés et renouvelables; la mise en œuvre réussie de plans de croissance; et la construction et l'exploitation réussie des installations décrites dans le présent communiqué. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs figurent dans la section « Facteurs de risques » établie sur notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 qui se trouve sur www.LyondellBasell.com à la page Relations avec les investisseurs, ainsi que sur le site internet de la Commission des valeurs mobilières www.sec.gov.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg

SOURCE LyondellBasell

Renseignements: CONTACT : Andreas Anker, Director, Circularity Strategy & Integration, Email: [email protected]