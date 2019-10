LyondellBasell annonce la construction de nouvelles installations de recyclage moléculaire à échelle réduite

Grâce à sa collaboration avec le Karlsruhe Institute of Technology (KIT), la technologie exclusive de LyondellBasell de recyclage moléculaire, connue sous le nom de MoReTec, a démontré que l'utilisation d'un catalyseur dans le processus de pyrolyse, ou la rupture structurelle des déchets plastiques en molécules, est plus rapide et consomme moins d'énergie que le recyclage chimique traditionnel.

« Nous avons approfondi nos capacités de recyclage chimique ces 15 derniers mois et grâce aux recherches et aux essais nous étudions plusieurs options de catalyseurs exclusives de LyondellBasell, » a expliqué Jim Seward, vice-président principal pour la recherche et le développement, la technologie et la durabilité de LyondellBasell. « En plus de poursuivre le développement de nos options de catalyseurs, nos investissements dans des installations pilotes à échelle réduite nous aideront à porter notre technologie MoReTec à une échelle commerciale dans notre recherche d'une économie réellement circulaire. »

L'objectif de la technologie MoReTec de LyondellBasell est de convertir des déchets plastiques normalement difficiles à recycler, comme les films multicouches, en les rendant à leur état moléculaire pour qu'ils puissent être utilisés comme produits de départ afin d'élaborer de nouveaux plastiques pour toutes les applications notamment le contact alimentaire et les articles sanitaires. Bien que la technologie MoReTec soit basée sur le recyclage chimique, elle comprend néanmoins une approche exclusive basée sur catalyseur.

LyondellBasell est convaincue que cette approche présente un potentiel significatif en raison de sa faible consommation d'énergie et de son processus de conversion chimique plus rapide qui nécessite moins de chaleur.

Au cours des prochains mois, LyondellBasell continuera à construire ses installations pilotes à Ferrara tout en se centrant sur l'interaction de différents types de déchets sur le processus de recyclage moléculaire, la sélection de catalyseurs et les conditions du processus.

Le développement du recyclage moléculaire est l'un des trois domaines dans lesquels LyondellBasell développe des solutions durables concernant les déchets plastiques. LyondellBasell est également impliquée activement dans le recyclage mécanique grâce à sa co-entreprise Quality Circular Polymers (QCP) avec SUEZ, qui convertit les déchets plastiques post-consommation en nouveaux granulés plastiques qui sont utilisés dans des applications allant des appareils électriques aux bouteilles de détergents en passant par les valises. En outre, LyondellBasell a produit un nouveau bio-plastique à partir de matières premières 100 % renouvelables, telles que l'huile végétale et de cuisine usagée, qui peut s'utiliser pour créer des articles tels que des emballages d'aliments, des jouets et des meubles.

À propos de LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) est l'un des chefs de file mondiaux des plastiques, des produits chimiques et du raffinage. Forte de ses effectifs répartis autour du globe, LyondellBasell produit des matériaux et des produits qui sont essentiels pour apporter des solutions aux défis modernes tels que l'amélioration de la sécurité alimentaire grâce à des emballages légers et souples, la protection de la pureté de l'approvisionnement en eau grâce à des tuyaux plus robustes et polyvalents, l'amélioration de la sécurité, du confort et de l'efficacité énergétique d'un grand nombre de voitures et camions circulant sur les routes, ainsi que le maintien de la sécurité et du fonctionnement efficace des dispositifs électroniques et des appareils. Commercialisant ses produits dans une centaine de pays, LyondellBasell est le plus grand producteur mondial de composés polymères et le plus grand donneur de licences de technologies à base de polyoléfines du globe. En 2019, LyondellBasell a été nommée par le magazine Fortune dans la liste des « entreprises les plus admirées du monde ».Vous en saurez plus sur LyondellBasell en consultant le site www.LyondellBasell.com.

