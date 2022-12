LyondellBasell accroît ses cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions de portée 3

HOUSTON et LONDON, 17 décembre 2021 /CNW/ - LyondellBasell (NYSE: LYB), un chef de file de l'industrie chimique mondiale, a annoncé aujourd'hui son intention d'accroître la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'entreprise pour 2030 pour les émissions de portée 1 et 2, de 30 % à 42 %, par rapport au niveau de référence de 2020. De plus, l'entreprise établira une cible de réduction des émissions de GES de portée 3 de 30 % pour 2030, par rapport à une base de référence de 2020, et ce, conformément aux lignes directrices de la Science Based Targets Initiative (SBTi). L'objectif de l'entreprise annoncé précédemment d'atteindre une cible de carboneutralité de portée 1 et 2 des GES provenant des activités mondiales d'ici 2050 demeure inchangé.

« Nous croyons qu'un objectif de réduction des GES plus ambitieux est réalisable et créera une valeur substantielle pour toutes nos parties prenantes, a déclaré Peter Vanacker, chef de la direction de LyondellBasell. Il faut réduire les émissions tout en bâtissant une entreprise de classe mondiale proposant des solutions circulaires et à faible émission de carbone pour répondre à la demande que nous observons tout au long de la chaîne de valeur. Cette approche est bonne non seulement pour la société, mais aussi pour les affaires. Nous suivrons une approche disciplinée pour prioriser les projets à rendement élevé et nous continuerons de répondre à nos attentes en matière de rendement. »

Les estimations des dépenses en immobilisations nécessaires pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions sont intégrées au plan à long terme de l'entreprise. On ne s'attend pas à ce que ces investissements représentent une partie importante des dépenses en immobilisations totales au cours des trois prochaines années, ni à ce qu'ils modifient la stratégie d'affectation des immobilisations. Bien que bon nombre des projets de réduction des émissions de GES en soient encore aux premières étapes de leur développement, l'entreprise évaluera, appliquera et priorisera ses investissements dans les émissions de GES en fonction du taux de rendement de chaque projet.

LyondellBasell soumettra ses objectifs climatiques à la SBTi pour être validés par rapport à ses directives. La SBTi définit et promeut les pratiques exemplaires pour l'établissement des cibles d'émissions de GES des entreprises en fonction des plus récentes données scientifiques sur le climat.

À court terme, LyondellBasell poursuit ses initiatives de réduction des émissions annoncées précédemment, notamment :

Démarrage de quatre accords d'achat d'électricité au Texas , représentant environ 400 000 tonnes métriques de GES de portée 2 de l'entreprise par année

Élimination progressive de l'utilisation du charbon à son site de Wesseling, en Allemagne, ce qui réduit les émissions de portée 2 du site d'environ 170 000 tonnes métriques par an

Comme il a été annoncé en avril 2022, l'entreprise est en voie de fermer sa raffinerie de Houston d'ici la fin de décembre 2023. Cela devrait réduire les émissions de GES de portée 1 et 2 de plus de 3 millions de tonnes métriques par année et celles de portée 3 d'environ 40 millions de tonnes métriques par année.

LyondellBasell vise également à garantir au moins 75 % de son électricité mondiale de sources à faible émission de carbone d'ici 2030, dont la majorité proviendra de son objectif actuel d'obtenir au moins 50 % de son électricité mondiale de sources renouvelables.

Bon nombre des initiatives de réduction des émissions de GES dont la mise en œuvre est prévue d'ici 2030 commenceront en 2024 et au-delà lorsque l'entreprise tirera parti des calendriers de renouvellement des actifs existants pour ses plus grands sites, notamment :

Projets de récupération de la chaleur des procédés, électrification d'une grande turbine de procédé et optimisation de la demande de vapeur sur son site de Wesseling, en Allemagne, en 2024

Optimisation de l'équipement chauffé grâce à la numérisation avancée, à l'amélioration de l'efficience et à la gestion du combustible sur son site de Channelview , au Texas , en 2025

De plus, les activités de Solutions circulaires et à faible émission de carbone de l'entreprise annoncées précédemment mettront l'accent sur l'atteinte de son objectif de produire et de commercialiser annuellement 2 millions de tonnes métriques de polymères recyclés et renouvelables d'ici 2030, ce qui réduira encore davantage les émissions de portée 3.

La collaboration dans la chaîne de valeur demeure une priorité absolue pour l'entreprise. Plus récemment, LyondellBasell s'est jointe au groupe Low Carbon Emitting Technologies (LCET) du Forum économique mondial pour aider à accélérer le développement et l'amélioration des technologies à faible émission de carbone nécessaires à l'industrie chimique et aux chaînes de valeur connexes pour atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2050.

Des renseignements supplémentaires concernant le plan de transition de la société, son approche en matière de risque climatique et de répartition du capital, ainsi que son harmonisation avec les exigences du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques seront inclus dans le Rapport de 2022 de LyondellBasell sur le développement durable. Pour en savoir plus sur l'approche de l'entreprise en matière de durabilité, cliquez ici.

Énoncés prospectifs

Les énoncés de ce communiqué qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs reposent sur des attentes et des hypothèses de la direction de LyondellBasell, y compris des attentes fondées sur des renseignements et des projections de sources tierces, que l'on suppose raisonnables au moment où elles sont émises et qui sont subordonnées à des incertitudes et à des risques importants. Lorsqu'ils sont utilisés dans cette présentation, les mots « estimer », « croire », « continuer », « pourrait », « avoir l'intention », « aurait la possibilité de », « planifier », « potentiel », « stratégie », « objectif », « ambition », « atteindre », « voie », « permettre », « cible », « devrait », « va », « s'attendre à » et des expressions semblables visent à identifier les énoncés prospectifs, quoique tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas de telles expressions. De plus, les énoncés qui font référence aux objectifs de 2030 de LyondellBasell, à l'objectif de carboneutralité et aux efforts, activités et dépenses en immobilisations prévues connexes sont des énoncés prospectifs. Les résultats réels pourraient différer sensiblement en fonction de facteurs comme, entre autres, les conditions du marché; le caractère cyclique des activités des industries des produits chimiques, des polymères et du raffinage; la disponibilité, le coût et la volatilité des prix des matières premières et des services publics, en particulier le coût du pétrole, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel qui y sont associés; notre capacité de fonctionner en toute sécurité, d'accroître la production de polymères recyclés et renouvelables et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et notre consommation d'énergie; la mise en œuvre de nouvelles technologies et la capacité d'en tirer les avantages escomptés; notre capacité d'accéder à des capitaux pour financer nos initiatives liées au climat; l'évolution du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE) et notre capacité de réduire les coûts connexes; notre capacité de tirer parti des avantages de la Inflation Reduction Act des États-Unis; les mesures prises par nos fournisseurs et nos clients, y compris l'utilisation de la gamme de produits Circulen; notre capacité d'obtenir de l'énergie renouvelable et à faible émission de carbone et de réduire notre dépendance au charbon; les pressions exercées sur les produits concurrentiels et les prix; les conditions de travail; les interruptions d'exploitation; l'équilibre entre l'offre et la demande pour les produits de notre entreprise et de nos coentreprises, et les effets connexes des capacités de production de l'industrie et des taux d'exploitation; notre capacité de gérer les coûts; les résultats financiers et opérationnels futurs; l'évolution du changement climatique; les procédures juridiques et environnementales; les décisions, les conséquences ou les procédures fiscales; les développements technologiques et notre capacité de mettre au point de nouveaux produits et de nouvelles technologies de procédés; et les mesures réglementaires gouvernementales éventuelles, y compris les exigences de divulgation liées au climat. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs figurent dans la section « Facteurs de risque » de notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et dans nos dépôts subséquents auprès de la SEC, qui se trouvent sur www.LyondellBasell.com à la page Relations avec les investisseurs, ainsi que sur le site Internet de la Commission des valeurs mobilières et des changes www.sec.gov.

Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et sont basées sur les estimations et les opinions de la direction de LyondellBasell au moment où les déclarations sont faites. LyondellBasell n'est aucunement tenue (et décline expressément toute obligation à cet égard) de mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction changent, sauf si la loi l'exige. Le présent communiqué fait référence à certains cadres et initiatives. Ce faisant, l'entreprise n'a pas l'intention d'appuyer ou d'adopter ces cadres de façon permanente. L'entreprise ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'utilisation ou à la définition par l'organisation de termes précis, de recommandations ou de la viabilité de toute initiative.

Les émissions déclarées et les réductions prévues de LyondellBasell sont fondées sur une combinaison de données mesurées et estimées et sur les normes et les pratiques exemplaires de l'industrie, y compris le Greenhouse Gas Protocol et les directives de l'IPIECA et de l'American Petroleum Institute. Les émissions déclarées ne sont que des estimations, et les données peuvent changer à mesure que les méthodes, la qualité des données et la technologie s'améliorent. Les objectifs de LyondellBasell visant à réduire les émissions sont des efforts de bonne foi fondés sur des données et des méthodes pertinentes actuelles, qui pourraient être modifiés ou peaufinés selon l'évolution de notre approche de détermination, de mesure et de réduction des émissions.

