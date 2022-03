Pour célébrer le lancement prochain, la compagnie aérienne annonce un concours pour remporter une escapade de fin de semaine à Calgary, Toronto ou Kelowna en partance de Vancouver. Chaque forfait escapade de fin de semaine comprend deux vols aller-retour à bord du tout nouveau Boeing 737 de Lynx et un séjour de deux nuits dans l'une des trois destinations. Pour connaître tous les détails du concours et vous y inscrire, suivez Lynx Air sur Facebook ou Instagram . Le concours prend fin le 27 mars, à 20 h (HNR).

« Nous avons une équipe d'agents de bord passionnés qui ont hâte d'accueillir nos clients à bord de notre tout nouveau Boeing 737 », a déclaré Merren McArthur, présidente et chef de la direction de Lynx. « L'uniforme que nous avons conçu leur permet de se sentir à la fois fiers et à l'aise pendant qu'ils consacrent leur énergie à assurer une expérience de vol positive pour tous nos passagers. Toute l'équipe de Lynx compte les jours jusqu'à ce que nous puissions prendre notre envol et ouvrir le ciel aux Canadiens, en les aidant à renouer avec leurs personnes et leurs lieux préférés. Pour célébrer, nous offrons aux voyageurs la chance de remporter une escapade sans frais pour découvrir l'une des destinations de Lynx. »

Lynx parcourra le Canada d'un océan à l'autre, de Victoria à St. John's, en passant par huit autres destinations : Vancouver, Kelowna, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto, Hamilton et Halifax. Les prix des billets d'avion aller simple commencent à 39 $*. Le premier vol de la compagnie aérienne est prévu de Calgary à Vancouver le 7 avril avant de retourner le jour même et le nombre de vols offerts augmentera rapidement par la suite (voir le tableau ci-dessous). Lynx a pour mission de rendre le transport aérien accessible à tous, avec des tarifs bas et un excellent service à la clientèle. La compagnie aérienne disposera d'une flotte de trois Boeing 737 flambant neufs à son lancement, à laquelle s'ajouteront 46 appareils au cours des sept prochaines années.

Les vols peuvent maintenant être réservés à flylynx.com/fr-ca

Horaire des vols de Lynx :

Vol aller-retour Date de début Fréquence par semaine Calgary (Alberta) - Vancouver (C.-B.) 7 avril 2022 7x 14x (à partir du 20 mai) Calgary (Alberta) - Toronto (Ontario) 11 avril 2022 4x 7x (à partir du 18 avril) 12x (à partir du 28 juin) Vancouver (C.-B.) - Kelowna (C.-B.) 15 avril 2022 2x Calgary (Alberta) - Kelowna (C.-B.) 15 avril 2022 2x 3x (à partir du 22 juin) Calgary (Alberta) - Winnipeg (Manitoba) 19 avril 2022 2x 4x (à partir du 5 mai) Vancouver (C.-B.) - Winnipeg (Manitoba) 19 avril 2022 2x Vancouver (C.-B.) - Toronto (Ontario) 28 avril 2022 7x Toronto (Ontario) - Winnipeg (Manitoba) 5 mai 2022 2x Calgary (Alberta) - Victoria (C.-B.) 12 mai 2022 2x 3x (à partir du 22 juin) Toronto (Ontario) - St. John's (T.-N.-L.) 28 juin 2022 2x 7x (à partir du 29 juillet) Calgary (Alberta) - Hamilton (Ontario) 29 juin 2022 2x 4x (à partir du 29 juillet) Toronto (Ontario) - Halifax (N.-É.) 30 juin 2022 3x 5x (à partir du 30 juillet) Hamilton (Ontario) - Halifax (N.-É.)

Edmonton (Alberta) - Toronto (Ontario) 30 juin 2022

28 juillet 2022 2x

7x

Veuillez noter que les dates peuvent changer. Visitez le site Web pour connaître l'horaire détaillé.

* Offre d'une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et comprennent les taxes et les frais; les tarifs varient selon la destination et la date.

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx) est la nouvelle compagnie aérienne à très bas prix du Canada. Elle a pour mission de rendre le transport aérien accessible à tous grâce à un parc de nouveaux appareils Boeing 737, un excellent service à la clientèle et des tarifs bas. Lynx est une compagnie aérienne privée canadienne qui dispose du soutien financier et de l'expertise de l'industrie nécessaires pour transformer le secteur de l'aviation au Canada. Pour en savoir plus, consultez le Lynxair.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @Lynx_Air.

Le parc d'appareils Boeing 737 écoénergétiques et extrêmement fiables de Lynx Air est entretenu par l'une des équipes les plus expérimentées du secteur. L'appareil mise sur un aérodynamisme de pointe, des moteurs très efficaces et des améliorations à la cellule et aux systèmes de vol. Tous les appareils de Lynx répondent aux normes de sécurité internationales les plus élevées et sont certifiés par Transports Canada.

