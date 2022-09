Afin de célébrer cet événement, Lynx lance un concours pour gagner des forfaits vol et hébergement gratuits vers ses nouvelles destinations soleil.

CALGARY, AB, le 28 sept. 2022 /CNW/ - Lynx Air (Lynx), la nouvelle compagnie aérienne ultra-abordable du Canada, a annoncé aujourd'hui son expansion vers les États-Unis, avec l'ajout d'Orlando, de Phoenix, de Los Angeles et de Las Vegas à son réseau.

Lynx fera voler sa flotte de Boeing& 737 flambant neufs vers Orlando, Las Vegas, Los Angeles et Phoenix cet hiver. (Groupe CNW/Lynx Air)

Orlando sera la première destination de Lynx aux États-Unis, et les vols partiront de Toronto à compter du 27 janvier 2023. Le réseau américain de Lynx continuera de s'agrandir au cours des prochaines semaines, avec le lancement de services en provenance de Calgary et à destination de Phoenix le 7 février 2023, de Los Angeles le 16 février 2023 et de Las Vegas le 24 février 2023. À ce stade, Lynx proposera 5 292 sièges par semaine à destination et en provenance des États-Unis à partir de ses aéroports pivots de Toronto et de Calgary.

Les billets sont en vente dès aujourd'hui, et les tarifs sont vraiment ultra-abordables, à partir de 109 $* pour un aller simple, taxes comprises. Afin de célébrer cet événement, Lynx offrira à quatre Canadiens chanceux l'occasion de gagner un forfait vol et hébergement gratuit vers l'une de ses nouvelles destinations soleil. La compagnie aérienne a également lancé une vente de sièges à durée limitée, offrant jusqu'à 50 % de réduction sur tous les tarifs de base à destination et en provenance des États-Unis, avec le code promotionnel LYNXUSA. La vente aura lieu à partir de 11 h (HAR) le 28 septembre 2022 et se terminera à 12 h (HAR) le 6 octobre 2022. Pour connaître tous les détails de la vente et pour réserver un tarif ultra-abordable, consultez le site https://www.flylynx.com/en FlyLynx.com .

« L'hiver approche, et nous savons que les Canadiens aiment voyager vers le Sud pour profiter d'un temps plus chaud. Nous sommes ravis d'offrir une option ultra-abordable vers quatre des destinations soleil les plus populaires aux États-Unis, a déclaré Merren McArthur, chef de la direction de Lynx. « En choisissant Lynx, les Canadiens peuvent économiser sur le voyage et dépenser davantage pendant leur escapade au soleil. Nous sommes tellement ravis de notre expansion aux États-Unis que nous avons lancé aujourd'hui un concours pour gagner un forfait vol et hébergement gratuit vers l'une de nos nouvelles destinations soleil : Orlando, Phoenix, Los Angeles ou Las Vegas. »

« Il s'agit d'une autre excellente option qui permet aux passagers de l'aéroport Pearson de Toronto d'accéder à des destinations hivernales populaires, déclare Janik Reigate, directrice des relations stratégiques avec les clients à l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Les États-Unis étant l'un des principaux pays à destination et en provenance duquel les transits s'effectuent par l'aéroport Pearson, ces itinéraires favorisent les déplacements vers un marché important et attrayant pour les Canadiens. »

« L'expansion de Lynx aux États-Unis représente un fort indicateur de sa confiance à l'égard de l'aéroport international de Calgary (YYC) et de l'avenir prometteur des transports aériens. Leurs nouveaux itinéraires offrent aux Calgariens encore plus de choix de destinations attrayantes au sud de la frontière », a déclaré Rob Palmer, chef des finances et vice-président, Ventes commerciales et Stratégie. Nous avons hâte de donner suite à notre collaboration avec Lynx Air afin de créer des expériences mémorables pour nos clients. »

Horaire de Lynx aux États-Unis :

Vol aller-retour Début du service Fréquence par semaine Toronto (Ontario) - Orlando (Floride) 23 janvier 2023 4 Calgary (Alberta) - Phoenix (Arizona) 7 février 2023 3 Calgary (Alberta) - Los Angeles (Californie) 16 février 2023 3 Calgary (Alberta) - Las Vegas (Nevada) 24 février 2023 4

Veuillez noter que les dates peuvent changer. Consultez notre site Web pour connaître tous les détails du programme.

* Offre d'une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et comprennent les taxes et les frais; les tarifs varient selon la destination et la date.

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx) est la principale compagnie aérienne à très bas prix du Canada. Elle a pour mission de rendre le transport aérien accessible à tous grâce à des tarifs très bas, un parc de nouveaux appareils Boeing 737 à la fine pointe et une expérience de vol exceptionnelle. Lynx est une compagnie aérienne canadienne privée disposant du soutien financier et de l'expertise industrielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien. Pour en savoir plus, visitez FlyLynx.com ou communiquez avec Lynx sur Facebook , Twitter ou Instagram .

Le parc d'appareils Boeing 737 écoénergétiques et extrêmement fiables de Lynx Air est entretenu et exploité par l'une des équipes les plus expérimentées du secteur. L'aéronef offre une aérodynamique avancée et des moteurs très efficaces, ce qui permet de réaliser des économies importantes de carburant et de réduire les émissions de CO 2 de la compagnie aérienne d'environ 14 % par rapport aux avions à couloir unique les plus efficaces. Il s'agit d'améliorations essentielles qui réduisent l'empreinte carbone de Lynx et qui contribuent à en faire l'une des compagnies aériennes les plus écologiques et les plus durables du Canada. Tous les appareils de Lynx répondent aux normes de sécurité internationales les plus élevées et sont certifiés par Transports Canada.

