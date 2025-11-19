MONTRÉAL, le 19 nov. 2025 /CNW/ - L'expansion de Lyft au Québec ne se limite pas à aider les gens à se déplacer. Nous sommes ici pour forger des liens durables grâce à des partenariats communautaires. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que le programme « Arrondir et donner » de Lyft est désormais disponible au Québec, offrant aux passagers un moyen simple de soutenir des causes locales à chaque trajet.

L’équipe locale de Lyft à Montréal s’est réunie avec des partenaires clés pour le lancement du programme « Arrondir et donner » de Lyft : Jerry Golden, directeur politique chez Lyft ; Maria Allaham, gestionnaire des politiques publiques chez Lyft ; Shadawn Reddick-Smith, gestionnaire principale, communications politiques chez Lyft ; Celia Moreno, gestionnaire principale, impact social chez Lyft ; et Raphaël Richard, conseiller de dév. des affaires et philanthropie à Centraide du Grand Montréal. (Groupe CNW/Lyft)

Les passagers peuvent arrondir le coût total de leur trajet au dollar supérieur et donner la différence à un organisme québécois. Lyft s'associe à trois organismes sans but lucratif locaux pour lancer le programme dans la province : Centraide du Grand Montréal, La rue des Femmes et La Maison du Père.

Depuis son lancement en 2017, le programme « Arrondir et donner » a permis aux passagers de Lyft de verser plus de 42 millions de dollars à des causes dans des communautés des États-Unis et du Canada. Aujourd'hui, les passagers du Québec peuvent rejoindre ce mouvement de don quotidien qui fait une réelle différence.

Pour lancer cet effort, nous sommes fiers d'annoncer un investissement initial et local de 30 000 $ CA, destiné à soutenir des organismes communautaires sans but lucratif, soit 10 000 $ CA remis à chacun des trois organismes participant au programme « Arrondir et donner ».

Contribution à la communauté

Lyft s'engage à avoir un impact positif au sein de chacune des communautés que nous servons. C'est dans cet esprit que nous collaborons avec trois partenaires sans but lucratif d'envergure dans le cadre du lancement d'« Arrondir et donner » au Québec. Lorsque les passagers arrondissent le total de leur trajet via l'application, ils peuvent choisir de soutenir l'un de ces incroyables organismes locaux qui redonnent à la communauté :

Centraide du Grand Montréal recueille et distribue des fonds pour soutenir plus de 350 organismes communautaires luttant contre la pauvreté et l'exclusion sociale en s'attaquant à leurs causes profondes et en aidant les populations vulnérables grâce à des programmes axés sur la sécurité alimentaire, le logement, l'éducation, le soutien aux jeunes et la santé mentale.

recueille et distribue des fonds pour soutenir plus de 350 organismes communautaires luttant contre la pauvreté et l'exclusion sociale en s'attaquant à leurs causes profondes et en aidant les populations vulnérables grâce à des programmes axés sur la sécurité alimentaire, le logement, l'éducation, le soutien aux jeunes et la santé mentale. La rue des Femmes offre un refuge, des soins et des services de guérison à long terme aux femmes sans domicile fixe grâce à son approche unique axée sur la santé relationnelle. Elle propose des logements d'urgence, un soutien psychologique et des programmes de réinsertion.

offre un refuge, des soins et des services de guérison à long terme aux femmes sans domicile fixe grâce à son approche unique axée sur la santé relationnelle. Elle propose des logements d'urgence, un soutien psychologique et des programmes de réinsertion. La Maison du Père vient en aide aux hommes sans domicile fixe à Montréal en leur offrant un refuge d'urgence, des repas, des soins de santé, un soutien en dépendance, des services de réinsertion, des logements permanents avec services de soutien et des soins spécialisés pour les hommes âgés en situation d'itinérance chronique.

« Servir et connecter les communautés, c'est offrir bien plus que de simples trajets. C'est y mettre tout son cœur », a déclaré Jerry Golden, directeur politique de Lyft. « Grâce à "Arrondir et donner", les passagers peuvent transformer la monnaie de tous leurs trajets en un soutien concret pour les organismes québécois qui luttent contre la pauvreté et l'itinérance. »

« Il faut tout un réseau. Quand une personne a besoin d'aide, tout un réseau se mobilise. Centraide du Grand Montréal soutient un réseau de plus de 375 organismes communautaires et projets collectifs qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Grâce à des programmes comme Arrondir et donner" de Lyft, les passagers de tous les jours font des microdons qui nous aident à financer ce réseau vital. » - Raphaël Richard, conseiller de développement des affaires et philanthropie à Centraide du Grand Montréal.

« La rue des Femmes est fière d'annoncer son partenariat avec Lyft », a déclaré Natalie Labinger, coordonnatrice du développement philanthropique à La rue des Femmes. « Grâce à ce nouveau partenaire très investi, notre organisme pourra offrir encore plus de soutien aux femmes en situation d'itinérance, les accompagnant dans leur réinsertion sociale et la reconstruction de leur santé relationnelle. Merci infiniment à Lyft d'avoir contribué à concrétiser ce projet. »

« À la Fondation de la Maison du Père, nous croyons qu'un changement durable se produit lorsque les communautés et les entreprises unissent leurs forces autour d'un but commun. Grâce au programme "Arrondir et donner" de Lyft, les passagers peuvent faire une différence concrète dans la vie des hommes en situation d'itinérance, les aidant à retrouver stabilité, santé et espoir. Ce partenariat démontre comment l'innovation et la compassion peuvent faire avancer notre société, un trajet à la fois. » - Lizette Flores, directrice générale à la Fondation de la Maison du Père.

Prêt à « Arrondir et donner »?

Participer au programme est simple. Il suffit d'ouvrir l'application Lyft, d'appuyer sur l'icône de son profil, d'appuyer sur « Faire un don », de choisir un organisme qui nous tient à cœur, puis le tour est joué. Nous arrondirons automatiquement le montant total de vos trajets et reverserons la différence à l'organisme sans but lucratif choisi.

Depuis 2017, plus de 100 millions de dons, d'une moyenne de seulement 38 cents chacun, ont eu un impact réel pour des causes soutenues par la communauté. C'est maintenant au tour du Québec de rejoindre le mouvement.

Les passagers peuvent s'inscrire à « Arrondir et donner » en cliquant ici .

SOURCE Lyft

Contact pour les médias : Donny Nordlicht, chef des communications internes, Lyft, [email protected]