La coentreprise technologique augmente l'accès de LYB à des matières premières privilégiées et à des marchés attrayants

La transaction englobe les actifs existants et les projets de croissance

HOUSTON et RIYAD, Arabie saoudite, 16 janvier 2024 /CNW/ - LyondellBasell (LYB) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord pour acquérir une participation de 35 % dans la National Petrochemical Industrial Company (NATPET) d'Alujain Corporation (Alujain), basée en Arabie saoudite, pour environ 500 millions de dollars. Grâce à sa technologie de polypropylène (PP) Spheripol, la coentreprise permet à LYB de croître et de mettre à niveau son activité de base de PP grâce à l'accès à des matières premières privilégiées, ainsi qu'à une capacité de marketing de produits supplémentaire, dans une région stratégique.

La transaction est soumise à certaines conditions de réglementation et de clôture habituelles. Alujain et LYB évaluent également ensemble la possibilité de construire une nouvelle installation de propylène par déshydrogénation du propane (PDH) et de PP sur le site de NATPET, sous réserve d'une décision d'investissement finale. Le projet est en cours d'étude dans le but commun de mettre en œuvre des solutions qui s'alignent sur la stratégie de réduction des émissions de carbone de 2060 du Royaume d'Arabie saoudite.

Alujain est une société pétrochimique, énergétique, minière et métallurgique du Royaume d'Arabie saoudite. En tant que propriétaire majoritaire de NATPET, l'entreprise est titulaire depuis longtemps d'une licence de la technologie PP Spheripol de LYB, l'une des solutions qu'elle utilise pour exploiter un complexe de propylène et de PP à Yanbu Industrial City. NATPET a actuellement une capacité de production annuelle en PP d'environ 400 000 tonnes.

« Cet investissement dans NATPET reflète notre stratégie de croissance et de mise à niveau de notre base autour d'actifs et d'entreprises offrant des avantages durables, a déclaré Peter Vanacker, chef de la direction de LYB. Nous sommes heureux d'investir dans cette coentreprise, qui tire parti de la technologie de LYB, de positions de leader sur le marché mondial et de l'excellence opérationnelle éprouvée d'Alujain. Nous nous attendons à ce que la coentreprise ajoute de la valeur grâce à notre participation et à la commercialisation des produits dans les régions clés. »

« Nous sommes heureux d'avoir l'occasion d'approfondir nos liens avec LYB, d'abord en tant que titulaire de licence et maintenant en tant que partenaire de coentreprise, a déclaré Mohammed Bin Saleh AlKhalil, président d'Alujain. Nous avons hâte de faire progresser nos efforts collectifs pour produire et commercialiser des matériaux essentiels qui répondent aux besoins de nos clients partout dans le monde. Ce nouvel investissement est un grand pas en avant pour le développement du secteur en aval du Royaume d'Arabie saoudite, et Alujain a l'intention de pousser ces développements plus loin. »

À propos de LyondellBasell

Nous sommes LyondellBasell (NYSE : LYB), un chef de file de l'industrie mondiale des produits chimiques qui crée des solutions favorisant un mode de vie durable au quotidien. Notre technologie de pointe et nos investissements ciblés favorisent une économie circulaire à faibles émissions de carbone. Nous cherchons à créer de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et la société dans l'ensemble de nos activités. En tant que l'un des principaux producteurs de polymères au monde et chef de file des technologies à base de polyoléfines, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits novateurs de grande qualité pour des applications allant du transport durable à la salubrité des aliments, en passant par l'eau potable et les soins de santé de qualité. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez www.lyondellbasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

À propos d'Alujain Corporation

Alujain Corporation a été fondée en 1991 dans le but d'ajouter de la valeur aux ressources naturelles en hydrocarbures et en minéraux de l'Arabie saoudite. Il s'agit d'une société par actions saoudienne cotée en bourse dont le siège social est situé à Riyad, au Royaume d'Arabie saoudite. Les principaux objectifs stratégiques d'Alujain consistent à identifier, évaluer, promouvoir, développer et investir/exploiter de grands projets industriels dans les secteurs de la pétrochimie, des mines, des métaux, de l'énergie et d'autres projets, avec l'engagement de créer de la valeur pour son actionnaire en utilisant les forces et les talents locaux, les capacités, la richesse et les ressources naturelles, établissant également les normes les plus élevées de responsabilité nationale, sociale et environnementale.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Les énoncés du présent communiqué qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses de la direction, que l'on suppose raisonnables au moment où elles sont émises et qui sont subordonnées à des incertitudes et à des risques significatifs. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des projections, des résultats prévus ou d'autres attentes exprimées dans le présent communiqué, y compris, mais sans s'y limiter, la réception des approbations réglementaires requises ou l'expiration des périodes d'attente applicables; la satisfaction des conditions de clôture; notre capacité d'effectuer la transaction décrite dans le présent communiqué dans le délai suggéré; la décision d'investissement finale et la construction et l'exploitation réussies des installations proposées décrites dans le présent communiqué; et notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie et à harmoniser avec succès notre actif avec cette stratégie. Bien que ces déclarations et projections soient formulées de bonne foi, LyondelBasell et sa direction ne peuvent garantir que les résultats futurs prévus seront atteints. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs figurent dans la section « Facteurs de risques » établie sur notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 qui se trouve sur www.LyondellBasell.com à la page Relations avec les investisseurs, ainsi que sur le site Web de la Securities and Exchange Commission www.sec.gov.

