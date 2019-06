LXRandCo annonce les résultats du vote tenu lors de son assemblée annuelle

MONTRÉAL, le 14 juin 2019 /CNW/ - LXRandCo, Inc. (« LXRandCo » ou la « Société ») (TSX : LXR) (TSX: LXR, LXR.WT), un détaillant omnicanal international offrant des sacs à main et des accessoires vintage de luxe de grandes marques, a annoncé aujourd'hui les résultats du vote tenu lors de son assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu hier à 9 h 30 HE, à Montréal.

Tous les candidats énumérés dans le circulaire de la direction de LXRandCo daté du 10 mai 2019 ont été élus à titre d'administrateurs de la Société. Chacun des administrateurs de la Société a été élu ou réélu par une majorité de votes exprimés par les actionnaires présents en personne ou par procuration.

Candidats aux postes d'administrateurs Voix pour % pour Abstentions % d'abstention Camillo (Cam) Di Prata 19 017 280 95,48 900 783 4,52 Kei Izawa 18 793 366 94,35 1 124 697 5,65 Steven Goldsmith 19 017 280 95,48 900 783 4,52 Joseph Mimran 19 017 280 95,48 900 783 4,52 Javier San Juan 19 918 063 100,00 0 0,00 Eric Graveline 19 918 063 100,00 0 0,00 Nicolas Topiol 19 918 063 100,00 0 0,00 Valerie Sorbie 19 019 280 95,49 898 783 4,51

De plus, les actionnaires ont voté en faveur de résolutions, par une majorité de votes exprimés par les actionnaires présents en personne ou par procuration, cédant le mandat de PricewaterhouseCoopers LLP, en tant qu'auditeurs de la Société et ratifiant, confirmant et approuvant l'augmentation du nombre d'actions de catégorie B destinées à l'émission en vertu du Régime d'unités d'actions différées (le « RUAD ») et la réduction du nombre d'actions de catégorie B destinées à l'émission en vertu du Régime d'achat d'actions par les employés (le « RAAE »), comme décrit dans le circulaire de la direction de la Société daté du 10 mai 2019.

Élément Pour % pour Contre % contre Abstentions % d'abstention Non-Vote Nomination des auditeurs 19 928 063 100,00 0 0,00 0 0,00 0 Régime d'unités d'actions différées 19 016 080 95,47 901 983 4,53 0 0,00 0 Régime d'achat d'actions par les employés 19 916 063 99,99 2 000 0,01 0 0,00 0

Les résultats des votes définitifs sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est déroulée le 13 juin 2019 seront déposés sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos de LXRandCo

LXRandCo est un détaillant multicanal d'envergure nord-américain qui propose des sacs à main de luxe rétro ainsi que d'autres articles de luxe personnels. LXRandCo trouve et authentifie des produits d'occasion de grande qualité de marques emblématiques telles que Hermès, Louis Vuitton, Gucci et Chanel, entre autres, et les vend à des prix attrayants dans un réseau de détaillants principalement situés dans de grands magasins aux États-Unis et au Canada, grâce à ses activités de vente de gros exercées principalement aux États-Unis, ainsi que sur son site Web de commerce électronique, www.lxrco.com.

