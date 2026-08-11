LX Pantos renforce son leadership mondial en matière d'ESG grâce à son rapport 2026 sur le développement durable

Achève le calcul et la vérification par un tiers de ses émissions de GES de portées 1 et 2 en Corée et dans ses principales activités à l'étranger

Élargit ses informations ESG pour couvrir les droits de la personne, la sécurité, les conditions de travail et la formation des employés à l'échelle mondiale

SÉOUL, Corée du Sud, 11 août 2026 /CNW/ - LX Pantos (président et chef de la direction : Lee Yong-ho) a publié son rapport 2026 sur le développement durable, Il présente les progrès réalisés dans l'avancement de sa gestion ESG dans l'ensemble de ses activités nationales et mondiales.

LX Pantos a récemment publié son rapport 2026 sur le développement durable.

Le rapport couvre neuf enjeux ESG importants déterminés au moyen d'une analyse de double matérialité, notamment l'adaptation au changement climatique et son atténuation, l'énergie, les services logistiques écologiques, la gestion de la valeur client, la gestion des ressources humaines, la sécurité de l'information, la gestion des risques, la conduite des affaires, ainsi que les nouveaux moteurs de croissance et la diversification des activités.

Un point clé de cette année est l'élargissement du périmètre du rapport, qui inclut désormais les sites internationaux. Cette expansion témoigne de la forte présence internationale de LX Pantos et de l'importance croissante de ses activités à l'étranger.

Sur le plan environnemental, l'entreprise a calculé les émissions directes de gaz à effet de serre de portée 1 et les émissions indirectes de gaz à effet de serre de portée 2 provenant de ses activités nationales et de ses principaux sites à l'étranger. Une vérification effectuée par un tiers indépendant a permis de renforcer la fiabilité des informations environnementales communiquées.

Dans le domaine social, LX Pantos a collecté et analysé des données sur les employés de neuf filiales en Europe, portant sur les droits de la personne et le travail, la santé et la sécurité au travail, les conditions de travail, l'éducation et le développement de carrière.

En matière de gouvernance, le rapport souligne les progrès réalisés dans le cadre de Jeong-do Management, la philosophie de gestion de l'entreprise fondée sur l'éthique et la conformité. LX Pantos n'a enregistré aucune violation juridique importante liée aux règles de la lutte contre la corruption et du commerce équitable et a atteint un taux d'achèvement de 100 % pour la formation à Jeong-do Management en 2025.

Le rapport a été préparé conformément aux normes GRI de 2021 et fait référence à des cadres mondiaux en matière d'ESG, notamment les normes du SASB, les objectifs de développement durable des Nations Unies, le Pacte mondial des Nations Unies (PMNU) et le Groupe de travail sur les informations financières relatives au climat. Un organisme tiers indépendant de certification a vérifié l'exactitude et la fiabilité du rapport.

En 2025, LX Pantos a également obtenu une médaille de bronze d'EcoVadis, une note B du Carbon Disclosure Project (CDP), la certification LEED Or pour le centre MegaWise Cheongna, ainsi qu'une note A+ dans le cadre du système régional de reconnaissance de la contribution sociale administré par le ministère coréen de la Santé et de la Protection sociale.

Commentant la publication de ce rapport, Lee Yong-ho, président et chef de la direction de LX Pantos, a déclaré : « LX Pantos fait progresser davantage sa gestion du développement durable en élargissant la portée de sa gestion ESG au-delà de la Corée pour l'étendre à ses activités à l'étranger. Dans le cadre de notre vision ESG, "Value Deliverer for People and the Planet", nous continuerons de communiquer avec les parties prenantes de manière transparente. »

■ À propos de LX Pantos

LX Pantos est un chef de file mondial de la logistique fondé en 1977 et dont le siège social est situé en Corée. L'entreprise fournit des solutions logistiques complètes dans les domaines maritime, aérien, ferroviaire et de la logistique contractuelle, par l'intermédiaire d'un réseau mondial couvrant plus de 40 pays.

Pour en savoir plus sur LX Pantos, consultez son site internet et suivez l'entreprise sur LinkedIn.

SOURCE LX Pantos

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