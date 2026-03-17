SÉOUL, Corée du Sud et KATOWICE, Pologne, le 17 mars 2026 /CNW/ - LX Pantos, une entreprise de logistique mondiale de premier plan (PDG mondial : Lee Yong-ho), accélère son expansion mondiale grâce à des partenariats stratégiques et à des investissements dans les infrastructures.

Représentation du centre logistique LX Pantos Katowice Lee Yong-ho, PDG mondial de LX Pantos

Le 16 mars, LX Pantos a annoncé qu'un consortium comprenant la Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) et le PIS No. 2 Fund, un fonds politique relevant du ministère coréen des Terres, des Infrastructures et des Transports, a acquis un nouveau complexe logistique à Katowice, dans le sud de la Pologne, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 148 millions de dollars.

Le centre logistique de Katowice se compose de cinq bâtiments d'une superficie totale combinée de 109 000 ㎡. Le complexe est en cours d'aménagement et de mise en service par phases, et son achèvement complet est prévu pour la première moitié de 2026. Plusieurs entreprises mondiales et locales ont déjà obtenu des baux.

Par le biais du centre logistique de Katowice, LX Pantos prévoit d'établir un pôle logistique d'Europe de l'Est et d'étendre ses services pour des industries clés telles que les pièces automobiles, les biens de consommation et les appareils électroménagers. On s'attend également à ce que l'installation serve de base logistique avancée pour soutenir la demande fondée sur la reconstruction en Ukraine une fois la reconstruction commencée.

Au-delà de l'Europe, l'entreprise étend activement ses activités à l'échelle mondiale sur des marchés stratégiques clés, notamment aux États-Unis et en Asie. Aux États-Unis, LX Pantos a créé Boxlinks LLC, une coentreprise avec Ocean Network Express (ONE), et a acquis un centre logistique à grande échelle en Géorgie d'une superficie de 304 769 m², soit l'équivalent d'environ 43 terrains de soccer, pour renforcer ses activités intermodales. En Asie du Nord-Est, la société a formé FutureLinks avec Sinotrans afin d'étendre le transport multimodal Chine-Corée et d'exploiter le marché Sea & Air, en pleine croissance, propulsé par le fret électronique d'origine chinoise.

« LX Pantos exploite des filiales dans 40 pays et plus de 380 réseaux mondiaux, offrant des solutions intégrées de logistique maritime, aérienne, ferroviaire et contractuelle », a déclaré Lee Yong-ho, PDG mondial de LX Pantos. « Dans ce contexte, le centre logistique de Katowice représente une étape stratégique dans le renforcement de notre présence sur le marché européen de la logistique. »

À propos de LX Pantos

Fondée en 1977, LX Pantos est un fournisseur mondial de logistique de premier plan dont le siège social est situé en Corée. Elle offre des solutions logistiques complètes dans les domaines de la logistique maritime, aérienne, ferroviaire et contractuelle par l'entremise d'un réseau mondial couvrant plus de 40 pays.

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SOURCE LX Pantos

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