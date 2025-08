SÉOUL, Corée du Sud, 1er août 2025 /CNW/ - LX Pantos, une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de la logistique qui propose des solutions complètes pour la chaîne d'approvisionnement, notamment le transport de marchandises, la logistique contractuelle, le transport intermodal, les services ferroviaires et la logistique pour le commerce électronique, a le plaisir d'annoncer la nomination de David Bang au poste de directeur général pour la région Amériques. Fort de près de 30 ans d'expérience dans les domaines de la logistique, du transport, des services de messagerie spécialisés, de la chaîne d'approvisionnement, de la numérisation et du développement vertical de l'industrie, David apporte à son nouveau poste une richesse de connaissances et d'expertise, et dirigera environ 2 000 collaborateurs sur les principaux marchés d'Amérique du Nord et du Sud.

David Bang nommé directeur général pour la région Amériques chez LX Pantos

Avant de rejoindre LX Pantos, qui fait partie du groupe LX, un conglomérat sud-coréen dont les recettes annuelles dépassent 16,8 milliards de dollars et qui est issu d'une scission du groupe LG en 2021, David a occupé le poste de directeur commercial mondial chez JAS Worldwide, où il a transformé l'empreinte commerciale de l'entreprise en un fournisseur de services logistiques de renommée mondiale, en particulier dans des secteurs clés tels que l'automobile, l'aérospatiale et la défense, la pharmacie et la santé, les solutions énergétiques et la technologie, avec une croissance durable et rentable fondée sur l'orientation client et la culture d'entreprise. Il est également bien connu dans le secteur pharmaceutique et des soins de santé, grâce à ses plus de 20 années passées chez DHL en tant que cofondateur et chef de la direction d'une coentreprise entre DHL et Lufthansa Cargo pour la logistique internationale à température contrôlée dans le domaine biopharmaceutique. Combinant des compétences en numérique, en finance et en leadership, David siège également au conseil d'administration de plusieurs entreprises technologiques, où il encadre et conseille leurs investisseurs, fondateurs et dirigeants.

Lee Yong-ho, chef de la direction de LX Pantos, a déclaré : « Nous comptons sur David Bang pour faire passer nos activités dans les Amériques, une région stratégique pour LX Pantos, à un niveau supérieur, grâce à sa vaste expérience et à son réseau sur le marché mondial. »

La nomination de David au poste de directeur général pour les Amériques chez LX Pantos marque une étape importante dans l'histoire de l'entreprise. Sa vaste expérience et son leadership visionnaire permettront à LX Pantos de poursuivre sa croissance et son succès sur le marché mondial de la logistique et du transport.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2740817/David_Bang_Appointed_Chief_Executive_Officer_Americas_LX_Pantos.jpg

SOURCE LX Pantos

PERSONNE-RESSOURCE : Joong Ki Ko, [email protected]