BIRMINGHAM, Michigan, 2 décembre 2025 /CNW/ - LUXOME, la marque primée de confort de luxe connue pour sa conception réfléchie et de qualité sans compromis, a annoncé son expansion officielle au Canada. Les clients canadiens peuvent maintenant magasiner la collection de LUXOME, y compris ses couvertures pondérées à succès, sa literie en bambou, ses articles essentiels pour la baignoire, ses vêtements et ses nouvelles pantoufles, directement sur luxome.com.

Cette décision marque une étape importante de croissance pour LUXOME, car la marque continue de répondre à la demande internationale croissante pour des produits axés sur le confort. Depuis sa création en 2018, LUXOME a cultivé une solide clientèle aux États-Unis en accordant la priorité à des essais approfondis de produits afin de créer une collection en constante évolution qui rehausse la vie quotidienne.

« Nous avons constaté une demande incroyable de la part du Canada depuis le premier jour, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de faire en sorte qu'il soit encore plus facile pour les clients canadiens nouveaux et actuels de découvrir la différence LUXOME en ajoutant notre nouveau centre de traitement des commandes en Ontario pour des expéditions plus rapides et plus abordables. » a déclaré Hyaat Chaudhary, fondateur et chef de la direction de LUXOME. « L'expansion au Canada nous permet de partager notre signature et notre confort inégalé avec un nouveau public plus vaste. »

L'expansion canadienne survient dans la foulée d'une importante innovation de produits pour LUXOME; le tout premier lancement de pantoufles de la marque avec une structure de niveau chaussure de sport et des matériaux de luxe qui offrent un confort tangible, une durabilité et une conception améliorée.

LUXOME est une marque de confort DTC qui redéfinit le luxe quotidien grâce à une conception réfléchie, à des matériaux surélevés et à un savoir-faire exceptionnel. Misant sur la conviction que le confort ne devrait jamais se faire au détriment du style ou de la performance, LUXOME s'engage à créer des produits aussi raffinés qu'ils se sentent. Avec une croissance rapide dans des catégories comme les vêtements, les chaussures et les produits essentiels pour la maison, LUXOME continue d'établir une nouvelle norme en matière de confort. Chaque pièce est conçue pour l'équilibre : douceur avec la structure, beauté avec la fonction, facilité avec l'intention. Ancré dans la qualité et l'innovation, LUXOME invite les clients à vivre le confort sous sa forme la plus élevée. Visitez www.luxome.com pour en savoir plus.

