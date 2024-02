Une nouvelle chaire de recherche dirigée par l'INRS sera déployée avec la Fédération québécoise des municipalités

QUÉBEC, le 21 févr. 2024 /CNW/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) s'associent pour développer des solutions en gestion durable de l'eau dans le contexte de la crise climatique.

Ce nouveau partenariat se voit concrétisé par la création de la Chaire municipale en gestion durable de l'eau soutenue par la Fédération québécoise des municipalités sous la direction de Sophie Duchesne, professeure à l'INRS et experte en hydrologie et infrastructures urbaines. Une initiative unique dans le domaine, puisque la FQM s'associe à une chaire de recherche pour la toute première fois.

« On l'observe depuis plusieurs années : les changements climatiques nous mènent à repenser la gestion de l'eau et les infrastructures municipales. Notre nouvelle chaire sera un tremplin pour bâtir des communautés résilientes et mieux outillées face à ces défis », souligne la professeure Duchesne du Centre Eau Terre Environnement de l'INRS.

Ce projet de recherche pour et par les municipalités permettra d'accompagner les villes dans :

la durabilité et l'efficacité de leurs infrastructures;

la pérennité de leurs sources d'eau potable;

la qualité de l'eau des rivières situées sur leur territoire;

la réduction des risques associés aux inondations.

Une collaboration à l'échelle provinciale

Les municipalités, représentées par la FQM, seront impliquées dans la gouvernance de la chaire. Cette collaboration étroite favorisera le partage des découvertes scientifiques entre toutes les municipalités, afin d'éviter la démultiplication des recherches en silos. Elle permettra aussi d'ancrer la recherche dans l'expérience et les défis vécus sur le terrain par les municipalités.

« Avec les répercussions grandissantes des changements climatiques, les différentes municipalités du Québec sont susceptibles de faire face à des situations complexes semblables. À titre de porte-parole des régions, la FQM est fière de soutenir cette chaire qui coordonnera nos actions et notre implication pour une saine gestion de l'eau partout au Québec », déclare M. Louis-Georges Simard, membre du comité exécutif de la FQM et maire de Rivière-Ouelle.

En outre, la relève scientifique fera partie intégrante de ce regroupement qui soutiendra la formation de futurs spécialistes en gestion de l'eau, sensibilisés aux questions du développement des territoires, de l'urbanisation et des changements climatiques. Ce personnel hautement qualifié, formé à la maîtrise et au doctorat en sciences de l'eau, pourra également combler les futurs besoins en ressources humaines des municipalités québécoises.

« Ce partenariat novateur avec les municipalités s'inscrit au cœur de la mission de l'INRS : apporter des réponses appuyées par la recherche à des enjeux stratégiques contemporains », se réjouit Isabelle Delisle, directrice scientifique par intérim de l'INRS. « La gestion durable de l'eau fait partie de ces priorités qui se profilent pour la société québécoise », conclut-elle.

À propos de la Fédération québécoise des municipalités

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) fait entendre la voix des régions du Québec. Convaincue que la force du nombre peut changer les choses, la FQM réunit plus de 1 000 membres répartis sur l'ensemble du territoire québécois. Elle leur accorde une priorité absolue et défend avec détermination leurs intérêts politiques et économiques. Elle favorise l'autonomie municipale, travaille activement à accroître la vitalité des régions et offre un large éventail de services aux municipalités et MRC. Le dynamisme, la créativité, ainsi que l'esprit de concertation et d'innovation qui animent les élus•es municipaux inspirent ses réflexions et façonnent ses actions au quotidien.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

