Lutte contre les changements climatiques - Québec accorde plus de 1,9 M$ à Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge publiques

QUÉBEC, le 10 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec continue d'investir dans l'électrification des transports en ciblant le réseau de recharge pour en accroître l'accessibilité aux électromobilistes. Un montant de 1,91 million de dollars est accordé à Hydro-Québec afin de mettre en service et d'exploiter des bornes de recharge dans le cadre du Circuit électrique pour les « orphelins de la recharge » et le transport lourd.

Les projets pilotes permettront, d'ici le 31 mars 2025, la mise en service et l'exploitation de 34 bornes de recharge doubles destinées aux orphelins de la recharge, soit les électromobilistes sans accès à la recharge à leur lieu de résidence, et celles de trois bornes de recharge rapide pour les véhicules lourds. Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ces projets pilotes expérimenteront de nouveaux modèles d'affaires pour ces deux types de clientèles :

Une tarification modulée pour la recharge de nuit répondant aux besoins des résidents de quartiers denses n'ayant pas accès à une borne de recharge à leur domicile;

Des bornes de recharge pour les opérateurs de véhicules lourds situées près de parcs industriels, lieux où les premiers camions électriques en exploitation sont attendus.

Citation :

« Les aspirations gouvernementales dans le secteur de l'électrification des transports sont grandes et les défis qu'engendre la recharge de ces véhicules le sont tout autant. C'est pourquoi notre gouvernement s'assure que la stratégie de recharge puisse répondre aux besoins de tous les électromobilistes en coordonnant ce projet de société de manière efficace pour assurer la disponibilité des bornes de recharge publiques. C'est en soutenant des initiatives comme celle-ci que nous réussirons la transition énergétique du Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Ces projets pilotes contribueront à l'atteinte de cibles fixées par le gouvernement dans le cadre de la Stratégie québécoise sur la recharge de véhicules électriques 2023-2030, soit le déploiement de 110 000 bornes de recharge publiques de niveau 2 et celui de 6 700 bornes de recharge rapide publiques à l'horizon 2030.

Au Québec, le secteur des transports est celui qui émet le plus de gaz à effet de serre (GES). Il représente environ 42 % du potentiel de réduction des émissions de GES pour atteindre les objectifs gouvernementaux de 2030.

Le Québec occupe la position enviable de leader canadien du déploiement d'infrastructures de recharge, possédant le réseau de bornes publiques le plus complet, avec 39 % de toutes les bornes installées au Canada . À ce jour, il s'agit aussi de la seule province canadienne à s'être dotée d'une stratégie en la matière.

