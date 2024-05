Lutte contre le racisme et les discriminations systémiques - La Ville de Montréal présente ses engagements de 2023-2025 pour accélérer la transformation de l'appareil municipal

MONTRÉAL, le 28 mai 2024 /CNW/ - En action constante pour lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, la Ville de Montréal présente ses 17 engagements pour 2023-2025, qui permettront de renforcer et de consolider les transformations systémiques de l'appareil municipal.

Ces engagements, regroupés en cinq volets, ont pour objectif que la Ville soit représentative de sa population et que chaque personne puisse s'épanouir pleinement et se sentir en sécurité dans la métropole. Développés par le Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques (BRDS), ces 5 volets sont inspirés des 38 recommandations émises au terme de la consultation de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Ils visent à établir :

Une administration exempte de racisme et de discriminations systémiques ;

Une sécurité urbaine sans profilage ;

Une équité culturelle ;

Une équité économique et territoriale ;

Une participation citoyenne inclusive.

« Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques est un travail de tous les instants. La Ville de Montréal prend ses responsabilités et prend action. Le racisme direct, indirect ou systémique ou toute forme de discrimination : c'est tolérance zéro. Et cela commence par nous, comme milieu de travail. Nous exigeons l'exemplarité de l'ensemble des services centraux et des arrondissements dans la mise en place d'un climat de travail sain, sécuritaire et exempt de racisme et de discrimination. Il existe encore des barrières systémiques à faire tomber et nous nous donnons tous les moyens nécessaires pour y arriver », a souligné Gracia Kasoki Katahwa, responsable des ressources humaines, de la lutte au racisme et discriminations systémiques et déléguée à la réconciliation avec les peuples autochtones au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques est un engagement que nous portons au quotidien au sein de la Ville. C'est un engagement que tout le monde doit incarner. Grâce à la collaboration de chaque service, de chaque arrondissement, de chaque partie prenante, de chaque gestionnaire et de chaque employé nous continuons d'avancer vers une ville exempte de racisme et de discrimination, vers une ville inclusive et véritablement représentative de sa population », a déclaré la commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques, Bochra Manaï.

Pour une administration exempte de racisme et de discriminations systémiques

La Ville de Montréal s'engage à être un employeur exemplaire, et cette exemplarité passe par la prévention des enjeux de racisme et de discriminations ainsi que par l'accompagnement du personnel. À cet effet, le changement réglementaire à la Politique du respect de la personne et la mise en place de la Centrale d'accompagnement du personnel en matière de plainte (CAPP) ont marqué un tournant, dans la dernière, année dans la posture que la Ville souhaite incarner.

Pour renforcer la capacité des membres du personnel à répondre aux enjeux de racisme et de discriminations, la Ville entreprendra, au cours des prochains mois, une campagne de sensibilisation auprès de tout son personnel.

Pour une sécurité publique exempte de profilage

Montréal adopte une série d'engagements pour assurer des changements systémiques en matière de lutte contre le profilage, notamment à travers la diversification du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la révision des pratiques d'intégration des recrues. Un plan d'actions pour la lutte contre les discriminations et le racisme au SPVM est également en cours de réalisation.

Pour une équité culturelle

Il importe que la culture de la diversité montréalaise soit incarnée par l'écosystème municipal. Montréal prend l'engagement d'inclure les enjeux de racisme et de discriminations systémiques dans les consultations et l'élaboration de sa Politique culturelle 2024-2030. Les enjeux de racisme, de discrimination systémique, d'inclusion, de diversité, de représentativité et de l'ADS+ seront traités de façon transversale pour l'ensemble des thématiques lors des consultations qui mèneront à l'élaboration de cette politique.

Pour une équité territoriale et économique

Il est essentiel de réduire les iniquités territoriales que subissent plus directement les populations vulnérables, racisées ou autochtones. La vision d'équité territoriale permet de répondre de façon structurante et pérenne aux enjeux de discriminations systémiques. Cet enjeu est ancré dans les travaux de la Ville, qui s'appuiera sur son Indice d'équité des milieux de vie pour orienter et prioriser les financements et les projets.

La Ville continuera aussi d'assurer une meilleure distribution des investissements municipaux à partir de données probantes et d'arrimer les interventions en verdissement aux enjeux de racisme et de discriminations systémiques pour assurer une plus grande justice environnementale entre citoyennes et citoyens.

Pour une participation citoyenne inclusive

Montréal s'engage à accroître la participation citoyenne des personnes racisées et autochtones à la Ville, notamment à travers un Budget participatif, qui inclut la diversité montréalaise, et le soutien aux évènements d'envergure qui mettent de l'avant les populations afro-montréalaises et les populations autochtones.

Tel que recommandé par l'OCPM, la Ville de Montréal continuera à rendre compte annuellement de ses actions pour lutter contre le racisme et les discriminations systémiques.

Consulter les Engagements 2023-2025

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]