Lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel dans les milieux de travail - Le ministre Jean Boulet lance un quatrième appel de projets de lutte contre le harcèlement dans les milieux de travail

QUÉBEC, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Programme visant la lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel dans les milieux de travail, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, lance un quatrième appel de projets, qui se terminera le 12 février 2021. Une somme de 1 901 065 $ est réservée pour les projets qui seront acceptés.

Rappelons que ce programme vise à mobiliser les acteurs du marché du travail pour l'adoption de bonnes pratiques visant à lutter contre le harcèlement psychologique ou sexuel et pour la prévention de situations à risque dans les milieux de travail.

En raison du contexte actuel de pandémie lié à la COVID-19, la période habituelle de dépôt de projets est prolongée de quatre semaines, passant de 8 à 12 semaines.

Soulignons que la crise sanitaire a également amené d'importants changements dans l'organisation des milieux de travail, notamment avec la mise en place de mesures sanitaires et l'adoption généralisée du travail à distance. Ainsi, les enjeux liés au harcèlement psychologique ou sexuel en situation de télétravail pourront être considérés en ce qui concerne les projets soumis.

Citation :

« La pandémie de COVID-19 a mis une pression sur tous les milieux de travail. Il est plus que jamais primordial de mettre en place des actions pour s'assurer que les milieux de travail sont exempts de toute forme de harcèlement psychologique ou sexuel. Chaque travailleuse ou travailleur a droit à un climat sain, que cette personne exerce son métier à distance ou sur place. Je suis satisfait de la réponse obtenue à la suite des précédents appels de projets, car elle montre que les employeurs et les travailleurs sont en action concernant cet enjeu. J'encourage donc les organisations à soumettre des idées porteuses et novatrices dans le cadre de cet appel de projets. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le programme comprend deux volets : l'un est destiné aux associations d'employeurs et l'autre aux associations de travailleurs. Les deux volets sont régionaux et nationaux.

Une enveloppe totale de 6 millions de dollars répartis sur trois ans (2018, 2019, 2020) a été allouée à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour subventionner les projets retenus.

Depuis le lancement du programme en 2018, trois appels de projets ont été réalisés, soit en juin 2018, en mars 2019 et en octobre 2019. Au total, 51 initiatives ont été soutenues financièrement, ce qui représente plus de 4 millions de dollars.

en octobre 2019. Au total, 51 initiatives ont été soutenues financièrement, ce qui représente plus de 4 millions de dollars. La gestion du programme est assurée par la CNESST.

La CNESST offre des renseignements sur le programme au 1 844 838-0808 ou en ligne.

