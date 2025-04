Lutte contre le crime organisé - Envoi additionnel de neuf enquêteurs spécialisés en crime organisé à Saguenay

QUÉBEC, le 8 avril 2025 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, se réjouissent de l'envoi de neuf enquêteurs spécialisés en crime organisé de la Sûreté du Québec (SQ) pour soutenir le Service de police de la Ville de Saguenay (SPS). Ces derniers sont déjà arrivés au Saguenay depuis la semaine dernière et sont sur le terrain pour lutter contre le crime organisé.

L'envoi d'enquêteurs spécialisés de la SQ se fait dans un contexte où la municipalité a fait connaître ses besoins en matière d'enquête sur le crime organisé dans la région, dont la coordination et l'expertise relèvent de la SQ. La présence de ces enquêteurs, qui sont affectés à l'Équipe régionale mixte (ERM) de Saguenay, est prévue pour une durée d'un mois, mais pourra être renouvelée au besoin. Ce prêt de service se fait à même le budget opérationnel de la SQ et n'occasionne aucun coût pour la Ville de Saguenay.

« Lorsqu'il est question de sécurité, notre gouvernement agit tout de suite. Jamais nous ne laisserons la population douter de son sentiment de sécurité. Quand la Ville de Saguenay nous a fait savoir qu'elle considérait avoir dépassé ses capacités en matière d'enquête avec les policiers disponibles, nous avons tout de suite interpelé la SQ afin qu'elle évalue sa capacité de répondre aux besoins exprimés par la Ville de Saguenay. Le rôle du ministère de la Sécurité publique n'est pas de financer les opérations des corps de police municipaux. Cela dit, nous pouvons compter sur la SQ pour prendre ses responsabilités de police nationale, qui a le mandat de coordonner la lutte contre le crime organisé, et d'ainsi maintenir le sentiment de sécurité des gens de Saguenay. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Notre gouvernement ne lésine pas lorsqu'il est question de la sécurité de nos citoyens. Nous saluons la décision de la Sûreté du Québec de donner un coup de main aux policiers de Saguenay. Cela démontre l'importance que nous accordons à ce qui se passe depuis quelques mois sur le territoire de Saguenay et que nous ferons ce que l'on peut pour permettre à la population de vivre en sécurité. Comme mentionné à la municipalité et au directeur de police lors d'une rencontre à la fin de la semaine dernière, nous serons toujours en mode collaboration pour protéger les citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Depuis 2019-2020, le gouvernement du Québec a offert à la Ville de Saguenay plus de 9,4 M$ pour appuyer des initiatives en prévention et en répression de la criminalité, dont 2,3 M$ pour l'exercice financier qui vient de se terminer 2024-2025.

En vertu de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1), ce sont les municipalités qui ont la responsabilité d'assurer le financement de leur service de police. Il revient donc à celle-ci de s'assurer que le budget alloué à leur corps de police est cohérent avec les exigences du niveau de services à offrir sur le territoire qu'il dessert.

Actuellement, 6 ERM et 2 escouades nationales de répression du crime organisé sont réparties sur tout le territoire québécois, dont l'ERM à Saguenay depuis mars 1999. Elles poursuivent un seul et même objectif : lutter contre le crime organisé.

