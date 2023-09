Lutte contre la violence conjugale et les féminicides - Bracelets antirapprochement : investigations en cours

QUÉBEC, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Le 9 septembre dernier, un incident est survenu à Saint-Jean-sur-Richelieu concernant un bracelet antirapprochement. Plus précisément, un contrevenant a réussi à se rapprocher de sa victime, sans qu'une alarme ne soit déclenchée. Normalement, un tel rapprochement engendre une alerte à la centrale de surveillance, et il s'ensuit la mise en œuvre rapide des protocoles visant à assurer la sécurité de la victime. Néanmoins, à la suite de l'appel d'urgence, les policiers sont rapidement intervenus et le contrevenant a été mis en état d'arrestation la journée même.

Compte tenu de l'impact de cet événement sur la victime, une intervention immédiate a été effectuée et des suivis réguliers sont assurés auprès de cette dernière. Une expertise est en cours pour déterminer les causes de l'incident. De plus, des mesures correctives ont rapidement été mises en place pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise, notamment au regard du système et des protocoles d'intervention. D'ailleurs, il importe de mentionner que les protocoles en place au Québec figurent parmi les plus rigoureux en comparaison avec ceux des autres pays qui utilisent la même technologie.

Malgré cet événement déplorable et isolé, le ministère de la Sécurité publique demeure convaincu de l'efficacité du bracelet antirapprochement et qu'il constitue un filet de sécurité supplémentaire pour la protection des victimes de violence conjugale.

Les victimes bénéficiant de la mesure du bracelet antirapprochement qui ont des préoccupations en lien avec cet événement peuvent appeler au : 1 833 905-0001.

Faits saillants :

Le BAR peut être imposé par un juge, par la Commission québécoise des libérations conditionnelles ou par la direction d'un établissement de détention.

À ce jour, 178 BAR ont été imposés au Québec. Entre le 1 er avril et le 31 juillet 2023, la centrale de surveillance est intervenue à 155 reprises après avoir été alertée. De ce nombre, il y a eu sept rapprochements avec alerte qui ont donné suite à une intervention policière.

avril et le 31 juillet 2023, la centrale de surveillance est intervenue à 155 reprises après avoir été alertée. De ce nombre, il y a eu sept rapprochements avec alerte qui ont donné suite à une intervention policière. La technologie du BAR est composée de deux dispositifs reliés entre eux, soit un bracelet inamovible porté à la cheville par la personne accusée ou contrevenante, et une application mobile installée sur un téléphone cellulaire remis à la victime.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le bracelet antirapprochement

Québec.ca/violenceconjugale

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Renseignements: Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]