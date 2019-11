Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Le ministre Jean Boulet annonce le versement du crédit d'impôt pour solidarité à la clientèle des programmes d'assistance sociale

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 17 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, confirme que le crédit d'impôt pour solidarité sera versé directement à toutes les personnes bénéficiant d'un programme d'assistance sociale. Cette mesure représente un montant de près de 12 millions de dollars par année.

Il est estimé que 40 000 personnes recevront 292 $ d'ici juin 2020. Ce changement permettra ainsi aux personnes bénéficiant d'un programme d'assistance sociale qui ne sont pas en mesure de remplir leur déclaration de revenus de recevoir le montant de base de la composante relative à la TVQ du crédit d'impôt.

Dans son plus récent rapport, la protectrice du citoyen se disait préoccupée par le fait qu'une partie des personnes parmi les plus vulnérables de la société ne recevaient pas le crédit d'impôt pour solidarité.

Partageant les mêmes préoccupations, le gouvernement du Québec a donc décidé d'agir pour simplifier l'obtention de ce crédit et ainsi aider davantage les personnes en situation de pauvreté.

D'autres mesures de soutien offertes

Le ministre a tenu à préciser que son ministère et Revenu Québec poursuivront les efforts visant à encourager les personnes bénéficiant d'un programme d'assistance sociale à produire une déclaration de revenus. De cette manière, elles pourraient avoir droit à d'autres crédits d'impôt.

Également, il a rappelé que Revenu Québec soutient plusieurs organismes communautaires et bénévoles qui peuvent aider ces personnes et les personnes à faible revenu à remplir leur déclaration de revenus. En 2018, 165 000 personnes avaient obtenu de l'aide pour remplir leur déclaration.

Citation :

« Il est de la responsabilité du gouvernement de soutenir les personnes les plus vulnérables de notre société. En permettant aux personnes bénéficiant d'un programme d'assistance sociale de recevoir les montants auxquels elles ont droit, votre gouvernement agit concrètement et poursuit son action pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, toujours pour faire du Québec une société plus équitable, plus juste et plus inclusive. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le crédit d'impôt pour solidarité comprend trois composantes : celle relative à la TVQ ainsi que la composante relative au logement et la composante relative à la résidence sur le territoire d'un village nordique.

Revenu Québec versera le montant de base de la composante relative à la TVQ aux personnes bénéficiant d'un programme d'assistance sociale qui résidaient au Québec au mois de décembre 2018 et qui n'ont pas produit de déclaration de revenus pour cette année.

qui n'ont pas produit de déclaration de revenus pour cette année. Le versement débutera d'ici le mois de juin 2020 et la mesure s'appliquera rétroactivement à juillet 2019. Pour les années subséquentes, le montant fera l'objet d'une indexation.

