Lutte contre la pandémie : pourquoi certaines nations font-elles mieux que d'autres?

MONTRÉAL, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - Est-ce un hasard si la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud semblent mieux réussir que d'autres à lutter contre la pandémie? Gérard Bouchard, historien, sociologue et Fellow du programme Leadership et responsabilité collective de l'École de technologie supérieure (ÉTS), croit que non : les mythes nationaux, qui sont bien vivants chez plusieurs de ces nations, pourraient expliquer leur résilience.

Pour savoir ce que la pandémie nous apprend sur les mythes et l'imaginaire collectif des Québécois, nous vous invitons à assister à la conférence gratuite « Que nous dévoile la pandémie sur nous-mêmes ? », ce samedi 10 avril, à 13 h 30, par visioconférence (Zoom).

Vous pourrez alors en apprendre davantage sur :

L'imaginaire collectif québécois

Ses archétypes

Ses mythes

Les effets de ceux-ci sur la lutte contre la pandémie

Leurs empreintes possibles sur la période post-covid

Lien Zoom de la conférence : http://bit.ly/ets2021

À propos de Gérard Bouchard

Historien et sociologue, Gérard Bouchard est professeur retraité du département des sciences humaines de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il est l'auteur, le coauteur, l'éditeur ou le coéditeur de 42 ouvrages, dont 3 romans, et de nombreux articles dans des revues scientifiques. Il a reçu plusieurs distinctions, dont le Prix du Gouverneur général du Canada en 2000 pour son livre Genèse des nations et cultures du Nouveau Monde, et la Légion d'honneur de France en 2002. En 2007, avec Charles Taylor, il a été co-président de la Commission de consultation du Québec sur les pratiques d'accommodements reliées aux différences culturelles.

