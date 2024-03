Lutte contre la cyberviolence et la cyberintimidation - Québec poursuit ses efforts dans la lutte contre les cyberviolences

QUÉBEC, le 8 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce une subvention de 386 500 $ sur deux ans à l'Université Concordia pour la réalisation de la deuxième phase de la campagne de sensibilisation #StopLesCyberviolences.

Cette campagne, dont la première phase a suscité un vif intérêt, porte sur la cyberviolence et l'hostilité en ligne envers les femmes. Elle vise entre autres à conscientiser le public à cette problématique grandissante. La deuxième phase se concentre sur des formations et des outils spécialisés qui ciblent plus particulièrement les corps policiers et les milieux professionnels à prédominance masculine.

« Dès mon accession au poste de ministre de la Sécurité publique, il était clair que la lutte contre la violence faite aux femmes et la cyberintimidation seraient des priorités au cours de mon mandat. Je remercie l'Université Concordia de s'être engagée à mettre sur pied ces formations qui favoriseront notamment un accompagnement plus adéquat des personnes victimes, une meilleure prise de conscience des lourdes conséquences qu'entraîne la cyberviolence ainsi que la diminution de la banalisation de ces actes odieux. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'équipe de La Ruelle Films est heureuse que le gouvernement du Québec nous permette de poursuivre le travail initié lors de la première phase de la campagne #StopLesCyberviolences. En tant que créateurs et producteurs de contenus à caractère social, cette seconde étape nous permettra d'étendre à de nouveaux milieux notre objectif de sensibilisation aux cyberviolences faites aux femmes grâce au développement d'outils adaptés et pertinents. »

Geneviève Pigeon, chargée du projet #StopLesCyberviolences, La Ruelle Films

« Nous sommes très fiers que Concordia ait obtenu ce financement afin d'aider le gouvernement du Québec à atteindre ses objectifs ambitieux en matière de lutte contre la cyberintimidation. Cela a été rendu possible grâce au travail inlassable de Vivek Venkatesh et de Léa Clermont-Dion, deux de nos principaux chercheurs sur le terrain. #StopLesCyberviolences est une démonstration claire de la façon dont la recherche à Concordia est utilisée pour aborder des questions sociétales urgentes. »

Dominique Bérubé, vice-rectrice à la recherche et aux études supérieures, Université Concordia

Les sujets abordés dans la formation qui sera offerte aux corps policiers sont, entre autres, les lois et les recours juridiques disponibles pour les femmes victimes ainsi que l'attitude à privilégier pour les accueillir et les soutenir. Dans les milieux professionnels à prédominance masculine, la formation portera davantage sur l'explication des cyberviolences, les accusations criminelles qui peuvent en découler pour leurs auteurs et des exemples concrets de comportements à éviter.

Le ministère de la Sécurité publique s'est engagé à collaborer à la mesure 4 du Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation 2020-2025 : s'engager collectivement pour une société sans intimidation. Celle-ci prévoit par exemple la promotion des bonnes pratiques de réception des plaintes de cyberintimidation auprès des corps policiers du Québec.

La première phase de la campagne, qui ciblait principalement les étudiantes et les étudiants de niveaux secondaire et postsecondaire du Québec, a permis de joindre 292 établissements d'enseignement francophones et plus de 50 000 élèves. Plus de 70 ciné-conférences dans les établissements d'enseignement et organismes et plus de 45 000 visites sur le site Web de la campagne s'ajoutent également au bilan de ce projet.

Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation 2020-2025 | Gouvernement du Québec (Québec.ca)

Campagne #StopLesCyberviolences - Aider les victimes de cyberviolences

Centre d'études sur l'apprentissage et la performance (CEAP) de l'Université Concordia

