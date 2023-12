Lutte contre l'itinérance - Un financement supplémentaire de plus de 315 000 $ pour la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

GASPÉ, QC, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Afin de mieux soutenir les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, un financement supplémentaire totalisant 315 425 $ est octroyé aux Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie et des Îles. Cet argent servira à consolider et à rehausser le continuum d'hébergement d'urgence en collaboration avec les acteurs du milieu.

Cette annonce a été faite aujourd'hui par la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette Vézina, la députée de Bonaventure, Catherine Blouin, ainsi que le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, au nom du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

Ce financement permettra d'améliorer les services et de rehausser le continuum d'hébergement d'urgence sur le territoire de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Pour la Gaspésie, il vise particulièrement à consolider et à bonifier l'offre de lits, entre autres :

Accueil Blanche-Goulet à Gaspé;

Maison l'Accalmie à Pointe-à-la-Croix;

Des locateurs privés de la Baie-des-Chaleurs, de la Haute-Gaspésie et du Rocher-Percé.

Pour les Îles-de-la-Madeleine, le financement servira à l'ouverture d'une halte climatique, un besoin prioritaire pour le milieu. Le projet est porté par l'organisme Carrefour Unité.

Cette annonce découle de l'engagement pris par le ministre Carmant, lors du récent congrès de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), d'accorder un financement supplémentaire de 15,5 millions $, s'ajoutant au montant de 4,5 millions $ prévu dans le budget 2023-2024, pour répondre aux besoins immédiats en matière d'itinérance au Québec.

« À l'approche de la saison hivernale, cet autre investissement en matière d'itinérance vise à éviter que des personnes se retrouvent à la rue en périodes de grands froids. Les services qui s'ajoutent seront disponibles 24/7, et toute l'année, car je crois fermement que les personnes en situation d'itinérance doivent pouvoir compter sur un accès en tout temps à des services. Je suis fier de voir à quel point nous sommes tous mobilisés pour la cause, de notre gouvernement aux instances municipales, en passant par le personnel du réseau de la santé et nos précieux partenaires communautaires afin de renverser cette tendance à la hausse du phénomène de l'itinérance. Nous devons continuer d'unir nos forces et de travailler ensemble, notamment sur les questions de la prévention, de l'hébergement de transition et de l'accès au logement. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Je suis très heureuse que ces investissements permettent de donner accès à des places en refuge dans les régions de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. L'itinérance est malheureusement présente partout, même dans nos régions. Il est primordial d'offrir soutien et réconfort aux personnes vulnérables de nos communautés, et particulièrement les personnes en situation d'itinérance. C'est un pas dans la bonne direction. »

Maïté Blanchette-Vézina, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« C'est une excellente nouvelle pour notre région. Ce financement additionnel accordé aux organismes qui interviennent pour soutenir les personnes en situation d'itinérance est essentiel pour assurer le respect de la dignité humaine. Il faut absolument éviter la situation de rupture de service, particulièrement à l'approche de la saison hivernale. Je tiens d'ailleurs à remercier les intervenants et intervenantes du milieu ainsi que la Maison l'Accalmie à Pointe-à-la-Croix pour leur dévouement auprès des personnes vulnérables. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« Je suis ravi de cet investissement pour faire face à la crise de l'itinérance qui existe ici également, en Gaspésie, y compris dans la circonscription de Gaspé. Cela va nous aider à maintenir un filet de sécurité autour des personnes vulnérables et à pouvoir leur proposer un espace pour se protéger et se refaire une dignité. C'est aussi une très bonne nouvelle pour nos organismes, qui ont un rôle fondamental en région et qui peuvent continuer de développer, ici, une expertise unique en matière d'accompagnement des personnes en situation d'itinérance. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Il est à noter que pour les personnes vulnérables ou en situation d'itinérance, les refuges d'urgence constituent un milieu sécuritaire où peuvent se créer des liens avec les intervenantes et les intervenants afin de favoriser l'accès à un service d'accompagnement psychosocial.





Rappelons que ces financements s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 - S'allier devant l'itinérance (PAII), lancé en octobre 2021. Celui-ci propose des mesures concrètes pour offrir des services d'accompagnement qui répondent véritablement aux besoins des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, notamment en matière de logement.

