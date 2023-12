Lutte contre l'itinérance - Un financement supplémentaire de plus de 190 000 $ pour la région de la Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Afin de mieux soutenir les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, un financement supplémentaire totalisant 190 602 $ est octroyé au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). Cet argent servira à consolider et à rehausser l'offre d'hébergement d'urgence en collaboration avec les acteurs du milieu.

L'annonce en a été faite aujourd'hui par le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, ainsi que la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, au nom du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

Ce financement permettra d'améliorer les services et d'augmenter l'offre d'hébergement d'urgence sur le territoire du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Il vise particulièrement à consolider et à bonifier la capacité d'accueil de plusieurs organismes communautaires, entre autres Point de Rue Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska et le Centre Le Havre de Trois-Rivières ainsi que le Centre Roland-Bertrand et Le TRàSH - travail de rue à Shawinigan.

Cette annonce découle de l'engagement pris par le ministre Carmant, lors du récent congrès de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), d'accorder un financement supplémentaire de 15,5 millions $, s'ajoutant à la somme de 4,5 millions $ prévue dans le budget 2023-2024, pour répondre aux besoins immédiats en matière d'itinérance au Québec.

Citations :

« À l'approche de la saison hivernale, cet autre investissement en matière d'itinérance vise à éviter que des personnes se retrouvent à la rue en périodes de grands froids. Les services qui s'ajoutent seront disponibles 24/7, car je crois fermement que les personnes en situation d'itinérance doivent pouvoir compter sur un accès en tout temps à des services. Je suis fier de voir à quel point nous sommes tous mobilisés pour la cause, de notre gouvernement aux instances municipales, en passant par le personnel du réseau de la santé et nos précieux partenaires communautaires afin de renverser cette tendance à la hausse du phénomène de l'itinérance. Nous devons continuer d'unir nos forces et de travailler ensemble, notamment sur les questions de la prévention, de l'hébergement de transition et de l'accès au logement. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Ici comme ailleurs, notre gouvernement poursuit sa lutte contre l'itinérance. Je me réjouis de l'octroi de ce financement supplémentaire en Mauricie. Ce sont des investissements importants qui vont nous permettre de soutenir les organismes de notre région qui offrent des refuges et des solutions d'urgence pour les personnes vulnérables du territoire. La situation de l'itinérance reste préoccupante et je suis fier de chaque pas que nous posons dans la bonne direction. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Devant l'augmentation de l'itinérance à Shawinigan et l'arrivée de l'hiver avec les grands froids, les organismes qui desservent ces personnes vulnérables ont décidé d'augmenter les heures d'ouverture de leurs lieux d'accueil. De manière collaborative, je suis fière que nous leur donnions les moyens de le faire en augmentant leur financement. Je tiens à remercier les employés du TRàSH et du Hamac (Centre Roland-Bertrand) pour leur travail empreint d'amour et de respect. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet action communautaire)

Faits saillants :

Il est à noter que pour les personnes vulnérables ou en situation d'itinérance, les refuges d'urgence constituent un milieu sécuritaire où peuvent se créer des liens avec les intervenantes et les intervenants afin de favoriser l'accès à un service d'accompagnement psychosocial.

Rappelons que ces financements s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 - S'allier devant l'itinérance (PAII), lancé en octobre 2021. Celui-ci propose des mesures concrètes pour offrir des services d'accompagnement qui répondent véritablement aux besoins des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, notamment en matière de logement.

Lien connexe :

Pour plus d'information, consulter le Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Renseignements: Source : Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 264-4146