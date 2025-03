Lutte contre l'itinérance -Un financement de 50 millions $ pour soutenir 205 projets en itinérance au Québec

QUÉBEC, le 21 mars 2025 /CNW/ - Afin de maintenir et de bonifier la capacité régionale des services en itinérance, dont des services d'hébergement d'urgence et transitoire (SHUT), d'en accroître l'accessibilité et de s'attaquer aux besoins urgents des campements et de l'itinérance hors refuges, le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ainsi que le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, sont fiers d'annoncer qu'un soutien financier a été octroyé à 205 initiatives sur deux ans, pour un montant total de 50 millions $.

Ces projets ont été sélectionnés à la suite d'un appel de propositions et de consultations avec les partenaires afin de réaliser les activités identifiées dans les Plans de réponse communautaire aux campements des 11 régions sociosanitaires visées.

Ce financement issu de l'Entente Canada-Québec concernant l'itinérance hors refuge et les campements est distinct de l'Entente Canada-Québec concernant Vers un chez-soi. Il vise à soutenir la réponse aux besoins immédiats des personnes en situation d'itinérance hors refuge au Québec et à favoriser leur accompagnement en logement.

Un soutien à des initiatives variées

Les projets financés représentent des investissements en immobilisations favorisant la sortie des campements, de l'accompagnement visant la stabilité résidentielle des personnes vulnérables, des initiatives de travail de rue et de services de proximité, ainsi que le rehaussement des services 24 h/7 offerts aux personnes en situation d'itinérance.

Parmi les projets retenus, on trouve :

Rehaussement et développement de l'hébergement d'urgence et des haltes-chaleur pour offrir un abri et des services de qualité dans des conditions sécuritaires;

Renforcement des équipes mobiles et de leurs capacités en intervention psychosociale, permettant une intervention rapide et ciblée auprès des personnes en situation d'itinérance;

Soutien à des services offerts dans des centres de jour et des banques alimentaires;

Soutien au post-hébergement pour les jeunes à risque imminent d'itinérance afin de leur fournir un accompagnement spécialisé et des ressources pour prévenir les situations de précarité.

Les investissements découlant de l'Entente Canada-Québec concernant l'itinérance hors refuge et les campements contribueront à augmenter de manière significative l'accessibilité aux services, à favoriser une meilleure prise en charge des personnes vulnérables, ainsi qu'à diminuer l'itinérance, notamment dans les zones urbaines qui présentent un fort taux de personnes en situation d'itinérance.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à mettre fin à l'itinérance en aidant les citoyens les plus vulnérables à trouver un logement sûr et abordable. Grâce à la sélection de ces 205 projets, nous améliorerons les services de soutien afin de mieux répondre aux besoins urgents des personnes vivant en campements ou en situation d'itinérance hors refuge au Canada. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je me réjouis de cet investissement qui nous permettra de soutenir des projets innovants partout au Québec afin de proposer des solutions adaptées aux besoins des personnes en situation d'itinérance. Ce nouvel investissement témoigne des efforts réels qui sont faits par notre gouvernement pour lutter contre l'itinérance et offrir un soutien concret aux personnes vulnérables. Nous voulons non seulement améliorer l'accessibilité aux services, mais aussi intervenir de manière préventive pour éviter que davantage de Québécoises et de Québécois ne se retrouvent en situation d'itinérance. C'est notre priorité. Je remercie tous les organismes partenaires qui ont soumis ces belles propositions. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

L'Entente Canada-Québec concernant l'itinérance hors refuge et les campements a été conclue le 12 décembre 2024. Ce financement ponctuel vise à offrir une réponse rapide et ciblée aux besoins urgents des campements et à l'itinérance hors refuge.





Les établissements territoriaux de Santé Québec, avec la collaboration des partenaires œuvrant en itinérance, incluant notamment les municipalités, ont élaboré des Plans de réponse communautaire aux campements (PRCC). Cet exercice visait à assurer une planification coordonnée, une communication claire et l'adhésion de la communauté aux mesures mises en place. Les PRCC ont été joints aux Plans d'action régionaux et communautaires intégrés (PARCI) des établissements territoriaux des 11 régions sociosanitaires visées, disponibles en ligne et publics.

