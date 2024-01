Lutte contre l'itinérance - Le gouvernement du Québec annonce un financement afin de mieux accompagner les personnes autochtones en situation d'itinérance

QUÉBEC, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Un financement de 1 million $ par année est octroyé afin de bonifier l'offre de services pour les personnes autochtones en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. L'annonce en a été faite aujourd'hui par le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, et le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière. Cette annonce découle du financement annoncé lors de la mise à jour économique du 7 novembre 2023, où 5 millions $ sur cinq ans ont été prévus pour bonifier l'appui aux services culturellement sécurisants pour les Autochtones en situation d'itinérance.

La somme sera répartie comme suit :

la région de Montréal recevra 400 000 $ qui serviront à financer des organismes communautaires en itinérance pour personnes autochtones : 200 000 $ iront au RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal , organisation parapluie qui supporte des organismes pour et par les personnes autochtones, les organismes qui bénéficieront du 200 000 $ restant seront déterminés ultérieurement;

la région de l'Abitibi-Témiscamingue recevra 150 000 $ pour l'organisme communautaire L'Accueil d'Amos ;

d'Amos la région de la Capitale-Nationale recevra 100 000 $ pour l'organisme Maison Missinak ;

la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean recevra 80 000 $ pour l'organisme Centre Mamik ;

Mamik À l'échelle nationale, 270 000 $ iront au Regroupement des Centres d'amitié autochtone du Québec.

Les régions où l'on trouve le plus de personnes en situation d'itinérance s'étant identifiées comme autochtones, selon le dernier dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible réalisé dans 13 régions du Québec à l'automne 2022, ont été identifiées lors de la distribution des sommes.

Rappelons que ces sommes pour 2023-2024 s'ajoutent aux 20 millions de dollars annoncés par le ministre Carmant en septembre dernier pour répondre aux besoins immédiats en matière d'itinérance dans toutes les régions du Québec.

Citations :

« L'itinérance s'est complexifiée dans les dernières années au Québec. Il est devenu plus que jamais primordial de mettre en place des mesures et des ressources adaptées aux réalités des Premières Nations et des Inuits. Cet autre investissement en matière d'itinérance vise justement à offrir aux populations autochtones des ressources adaptées culturellement afin d'éviter que ces personnes se retrouvent à la rue, particulièrement en cette période de grands froids. Les services qui s'ajoutent seront disponibles 24/7, et à l'année, car je crois fermement que les personnes en situation d'itinérance doivent pouvoir compter sur un accès en tout temps à des services. Je tiens à saluer la collaboration étroite de nos partenaires afin de répondre aux besoins des personnes vulnérables autochtones. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Le nombre de personnes autochtones en situation d'itinérance est en augmentation. Ce financement supplémentaire est donc important. Cette aide nous permet de nous assurer que les personnes touchées aient un meilleur accès aux services nécessaires. Je remercie d'ailleurs toutes les intervenantes et tous les intervenants présents sur le terrain. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Ce soutien financier apportera de l'aide concrète aux personnes autochtones de la Capitale-Nationale. L'accès aux services de première ligne est essentiel pour assurer leurs besoins de base, particulièrement en saison hivernale. Cela contribuera à rehausser leur qualité de vie. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Il est important de faire tout ce qui est possible pour venir en aide aux personnes autochtones en situation d'itinérance ou qui pourraient le devenir. Les gens doivent obtenir les meilleurs services lorsqu'une période difficile survient dans leur vie. Il faut mettre les efforts pour les aider. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ministre des Affaires municipales

« L'itinérance autochtone est en hausse en Abitibi-Témiscamingue. Je suis heureuse d'annoncer ce financement pour L'Accueil d'Amos. Il s'agit d'un organisme essentiel pour notre communauté ainsi que pour les personnes autochtones qui utilisent leurs services. Je tiens à remercier mes collègues Lionel Carmant et Ian Lafrenière pour cette initiative. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Je suis très heureuse de l'annonce de mes collègues sur cet enjeu très important des personnes vulnérables et en situation d'itinérance. L'accès à des ressources de première ligne et la sécurisation culturelle sont des aspects importants du rétablissement pour les Premières Nations. Cette aide financière supplémentaire et récurrente aidera grandement le Centre Mamik à soutenir sa mission qui est d'accompagner les Autochtones en milieu urbain pour l'amélioration de leurs conditions de vie, en collaboration avec les partenaires du milieu. Je suis fière que notre gouvernement soit à l'écoute des plus démunis et offre les moyens aux organismes de mieux les aider. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

Faits saillants :

Lors du dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible au Québec à l'automne 2022, 13 % des personnes se sont identifiées comme autochtones, c'est-à-dire cinq fois plus que dans l'ensemble de la population.

Pour les personnes vulnérables ou en situation d'itinérance, les refuges d'urgence constituent un milieu sécuritaire où peuvent se créer des liens avec les intervenantes et les intervenants afin de favoriser l'accès à un service d'accompagnement psychosocial.

Rappelons que ces financements s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 - S'allier devant l'itinérance (PAII), lancé en octobre 2021. Celui-ci propose des mesures concrètes pour offrir des services d'accompagnement qui répondent véritablement aux besoins des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, notamment en matière de logement.

Lien connexe :

Pour plus d'information, consulter le Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Renseignements: Source : Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 264-4146