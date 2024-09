Lutte contre l'itinérance et la récidive - Déploiement d'agents d'intégration sociale dans les établissements de détention

QUÉBEC, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, annoncent le déploiement du Service d'intégration sociale dans l'ensemble du réseau correctionnel québécois. L'objectif est d'accompagner les personnes incarcérées à leur sortie de prison pour prévenir l'itinérance et la récidive.

Les agents d'intégration sociale (AIS) agissent auprès des personnes en situation d'itinérance à risque de délinquance ou qui pourraient s'ancrer dans un mode de vie criminel. Un service d'accompagnement leur est offert dès leur entrée en détention et se poursuit après la libération. Les AIS ne se substituent pas aux partenaires de la communauté, mais agissent de concert avec eux pour favoriser la transition entre la période d'incarcération et le retour en communauté.

Citations :

« Pour s'assurer que les personnes incarcérées ne récidivent pas à leur sortie de prison et pour les garder loin de la criminalité, il est essentiel de leur offrir un accompagnement qui leur permettra de se trouver de l'hébergement, de la formation ou un emploi. Je suis persuadé que ces nouveaux services contribueront à réduire la criminalité et l'itinérance. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Après avoir développé des ressources d'hébergement dans toutes les régions du Québec, doublé le nombre de lits de refuges et annoncé la semaine dernière des services additionnels visant à aider les personnes itinérantes souffrant de problèmes de santé mentale, on souhaite désormais mettre l'accent sur des mesures visant à prévenir l'itinérance. On remarque en effet que certains groupes de la population sont plus vulnérables face à la possibilité de vivre un épisode d'itinérance, et on doit être en mesure de les accompagner le mieux possible. En déployant des agents d'intégration sociale dans nos établissements correctionnels, on s'assure de mieux accompagner ces personnes vulnérables à leur sortie de détention. Cet accompagnement permet non seulement de prévenir l'itinérance, mais aussi de donner à chacun les outils nécessaires pour retrouver une place active et positive au sein de la communauté. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

En juin 2022, des AIS sont entrés en fonction à Montréal dans le cadre d'un projet de réduction du risque de récidive rendu possible grâce à l'axe de prévention de la Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée CENTAURE.

Ce projet a obtenu des résultats probants puisqu'en décembre 2023, cette équipe avait tenu plus de 3 400 rencontres et était intervenue auprès de quelque 1 200 personnes incarcérées pour les orienter vers des organismes communautaires spécialisés en hébergement, en dépendance, en emploi, en santé, etc.

Fort de ces résultats, le 7 novembre 2023, le gouvernement a annoncé dans Le point sur la situation économique et financière du Québec un investissement de 15,2 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la réinsertion sociale de manière à éviter le basculement vers l'itinérance . Cette somme a permis de bonifier l'équipe d'AIS en place et d'étendre ce service à l'ensemble du réseau correctionnel québécois.

Le service d'intégration sociale des Services correctionnels s'ajoute aux interventions mises en place par le gouvernement du Québec le cadre du Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026.

