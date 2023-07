Lutte contre l'insécurité et le gaspillage alimentaires - QUÉBEC OCTROIE 34 M$ SUPPLÉMENTAIRES POUR L'AIDE ALIMENTAIRE AU QUÉBEC

QUÉBEC, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce une aide financière supplémentaire de 34 millions de dollars pour la lutte contre l'insécurité et le gaspillage alimentaires et poursuit son partenariat avec le réseau des Banques alimentaires du Québec.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Comme le gouvernement en avait pris l'engagement, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde une aide financière de 20 millions de dollars sur 4 ans pour permettre aux Banques alimentaires du Québec de réaliser les projets visant l'achat d'équipements et l'amélioration des infrastructures d'entreposage de son réseau. Depuis 2021, ce sont 26 millions de dollars qui ont été annoncés pour soutenir les besoins en matière d'infrastructures.

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale annonce, quant à lui, un montant total de 14 millions de dollars sur cinq ans pour lutter contre l'insécurité alimentaire.

Un premier montant de 6 millions de dollars sera immédiatement accordé à l'organisation Banques alimentaires du Québec pour l'achat de denrées alimentaires. Une somme de 8 millions de dollars a été réservée pour les quatre prochaines années afin de répondre de façon coordonnée et durable aux problèmes liés à la sécurité alimentaire.

« Le réseau des Banques alimentaires du Québec et les organismes qu'il sert sont des alliés indispensables dans la lutte contre l'insécurité et le gaspillage alimentaires. Avec cette annonce, notre gouvernement renouvelle son engagement et octroie les ressources financières nécessaires à la modernisation des infrastructures des Banques un peu partout au Québec. Ces investissements appuieront les organismes dans la pleine réalisation de leur mission auprès de la population. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Aujourd'hui, nous répondons aux besoins pressants du réseau des Banques alimentaires du Québec, avec un montant de 6 millions de dollars qui viendra notamment aider à l'achat de denrées pour l'année en cours. En confirmant 8 millions pour lutter contre les problèmes liés à la sécurité alimentaire pour les quatre années à venir, nous démontrons l'engagement de notre gouvernement à aider les ménages québécois touchés par l'inflation. Si le montant actuel permet de répondre à l'urgence, notre souhait est d'aller au-delà de l'aide ponctuelle afin de mieux coordonner les efforts en la matière et pour les intégrer à nos stratégies de lutte contre la pauvreté. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Les Banques alimentaires du Québec remercient le gouvernement du Québec pour son soutien renouvelé envers notre réseau dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et le gaspillage. D'une part, avec les investissements supplémentaires de 20 millions de dollars sur quatre ans, le gouvernement respecte son engagement en confirmant la reconduction du programme d'infrastructures, permettant ainsi de transformer notre réseau pour mieux répondre aux défis actuels et futurs. D'autre part, à l'heure où les demandes d'aide alimentaire n'ont jamais atteint de tels niveaux et où l'inflation entraîne une plus grande insécurité alimentaire, les montants visant l'achat de denrées nous permettront de remplir les tablettes pour les prochains mois avec des produits nutritifs et variés destinés à celles et ceux qui ne mangent pas à leur faim. »

Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec

Faits saillants

En décembre 2021, le gouvernement du Québec a annoncé un nouveau programme d'aide financière visant l'achat d'équipements et l'amélioration des infrastructures d'entreposage. Avec l'annonce d'aujourd'hui, c'est un total de 26 millions de dollars qui seront investis.





Depuis le lancement des deux premières phases du programme financé à la hauteur de 6 millions de dollars, 23 projets ont été autorisés, représentant des investissements de 30,9 millions de dollars dans toutes les régions administratives du Québec.





Depuis 1988, le réseau des Banques alimentaires du Québec contribue à nourrir, chaque mois, les quelque 670 000 personnes qui ont besoin d'aide alimentaire.





Présent dans toutes les régions, le réseau des Banques alimentaires est constitué de 19 membres Moisson et de 13 membres Associés et il dessert près de 1 200 organismes locaux.

En 2022-2023, 6,58 millions de kilogrammes de nourriture d'une valeur de 79 millions de dollars ont été récoltés au moyen du Programme de récupération en supermarchés (PRS). Il est estimé que ce programme a évité l'émission de près de 3 500 tonnes d'équivalent de CO 2 durant la dernière année, puisque ces aliments ont pu être consommés, plutôt que jetés ou compostés. Le réseau des Banques alimentaires du Québec vise, pour l'année 2025, par l'entremise du PRS, à collaborer avec près de 645 détaillants et à récupérer ainsi plus de 7 millions de kilogrammes de nourriture.

