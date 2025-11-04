Lutte contre l'homophobie et la transphobie - L'appel de candidatures pour le prix Action LGBTQ+ est lancé

QUÉBEC, le 4 nov. 2025 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx, est fière de lancer l'appel de candidatures pour la troisième remise du prix Action LGBTQ+.

Ce prix est la principale distinction gouvernementale québécoise qui souligne annuellement des réalisations contribuant à faire du Québec une société ouverte et accueillante pour les personnes LGBTQ+.

Les personnes et les organismes souhaitant déposer une candidature pourront le faire du 4 novembre 2025 au 9 janvier 2026 en remplissant le formulaire de candidatures disponible sur la page Web du prix Action LGBTQ+.

Le prix Action LGBTQ+ se décline en deux catégories :

Hommage : pour récompenser les réalisations, le dévouement et le mérite d'une personne québécoise qui s'est distinguée dans le domaine de la lutte contre l'homophobie et la transphobie;

Milieu de vie en confiance : pour récompenser une personne, un groupe de personnes ou une organisation du Québec s'illustrant dans un milieu de vie, par exemple dans le milieu de l'éducation, du sport et des loisirs ou dans le réseau de la santé et des services sociaux, et ayant contribué à l'instauration d'un environnement sécuritaire pour les personnes LGBTQ+ qui les fréquentent. L'initiative de la personne, du groupe de personnes ou de l'organisation peut aussi contribuer à la prévention de la violence à caractère homophobe et transphobe.

Citation :

« Chaque jour, à travers des actions concrètes et des réalisations inspirantes, des personnes et des organismes font en sorte que le Québec soit plus inclusif, sécuritaire et bienveillant pour les personnes LGBTQ+. J'invite les personnes et les organismes à déposer leur candidature afin de faire rayonner leurs réalisations en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Rappelons que le prix Action LGBTQ+ contribue aux objectifs de la Politique québécoise de lutte contre l'homophobie et de renforcement du milieu communautaire et des réseaux de soutien aux personnes LGBTQ+ du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028.

La cérémonie de remise de prix aura lieu au printemps 2026.

Lien connexe :

Pour en savoir plus et soumettre une candidature : Prix Action LGBTQ+ | Gouvernement du Québec

