Lutte contre l'hébergement illégal - L'AHQ demande que l'application de la loi ne pénalise pas injustement les établissements touristiques légaux

LONGUEUIL, QC, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Dans un contexte économique incertain, où l'industrie hôtelière doit déjà composer avec la pénurie de main-d'œuvre, la hausse des coûts d'exploitation et les risques liés aux tensions commerciales avec les États-Unis, l'Association Hôtellerie du Québec (AHQ) exhorte le gouvernement du Québec à faire preuve de discernement dans l'application de la loi sur l'hébergement touristique, en se recentrant sur sa véritable cible : l'hébergement illégal.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi, le 1er septembre 2023, plusieurs membres de l'AHQ, soit des établissements hôteliers reconnus pour leur conformité et leur contribution essentielle à l'économie locale, ont été ciblés par des contrôles excessifs. Plusieurs dizaines d'entre eux ont écopé d'amendes d'environ 3 000 $ pour des infractions mineures, telles que des erreurs d'affichage de leur numéro d'enregistrement ou l'oubli de retirer un panonceau, qui était jusqu'à tout récemment le symbole officiel attestant du respect des normes et de la légalité de l'hébergement au Québec.

« Nous demandons au gouvernement d'intervenir sans tarder afin de résoudre rapidement cette situation dommageable pour des acteurs responsables et essentiels de notre industrie. Nous croyons qu'en cas d'infractions administratives mineures, un simple avertissement suffirait largement pour corriger la situation, évitant ainsi des mesures coercitives disproportionnées par rapport au manquement observé », déclare Véronyque Tremblay, présidente-directrice générale de l'AHQ.

L'AHQ réitère que les efforts déployés doivent cesser de pénaliser des établissements légaux, ayant pignon sur rue depuis de nombreuses années, acquittant diligemment leurs impôts, et jouant un rôle clé dans le dynamisme et la vitalité touristique du Québec.

À propos de l'Association Hôtellerie du Québec

L'AHQ représente fièrement depuis plus de 75 ans les intérêts de l'industrie hôtelière québécoise en favorisant l'excellence et l'innovation. Nous œuvrons pour soutenir la compétitivité des établissements hôteliers et promouvoir des pratiques durables dans tout le Québec. Notre industrie contribue à des retombées économiques de 3 milliards de dollars et soutient la création de plus de 32 000 emplois.

