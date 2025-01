L'Association Hôtellerie du Québec et ExperiSens, une unité de recherche de l'ITHQ, dévoilent un guide des bonnes pratiques pour l'accueil des chiens dans les établissements hôteliers

LONGUEUIL, QC, le 14 janv. 2025 /CNW/ - L'Association Hôtellerie du Québec (AHQ) est heureuse de présenter son guide sur les bonnes pratiques d'accueil des chiens dans les établissements hôteliers. Cet outil a été élaboré grâce au projet de recherche réalisé par ExperiSens, le centre collégial de transfert technologique (CCTT) de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ). L'étude vise à fournir aux hôteliers québécois les outils nécessaires pour répondre à la demande croissante des voyageurs accompagnés de leurs chiens, tout en garantissant le confort et la sécurité de tous les clients.

Un marché en pleine expansion

Voyager avec son chien est une tendance qui prend de l'ampleur au Québec comme ailleurs. Face à cette réalité, l'AHQ a collaboré avec ExperiSens pour identifier les meilleures pratiques d'accueil des chiens dans les établissements hôteliers avec le soutien financier du ministère du Tourisme. Le rapport déposé s'appuie sur une analyse approfondie des pratiques locales et internationales, enrichie par les avis d'experts, dont une vétérinaire et une chercheuse spécialisée dans les relations humains-animaux.

Des recommandations concrètes pour les hôteliers

Le rapport met en lumière des pratiques financières, réglementaires, et de services pour optimiser l'expérience des voyageurs avec chiens. Parmi les recommandations phares :

Transparence : créer une section dédiée à l'accueil des chiens sur les sites web des hôtels pour informer sur les règlements, services et coûts associés.

: créer une section dédiée à l'accueil des chiens sur les sites web des hôtels pour informer sur les règlements, services et coûts associés. Aménagements adaptés : proposer des chambres insonorisées avec un accès direct à l'extérieur et limiter les surfaces en tissu.

: proposer des chambres insonorisées avec un accès direct à l'extérieur et limiter les surfaces en tissu. Services personnalisés : offrir des fournitures spécifiques comme des bols ou des sacs à déchets, valoriser les espaces extérieurs accessibles aux chiens, et innover avec des services tels que le gardiennage ou le toilettage.

: offrir des fournitures spécifiques comme des bols ou des sacs à déchets, valoriser les espaces extérieurs accessibles aux chiens, et innover avec des services tels que le gardiennage ou le toilettage. Règlements clairs : imposer la laisse dans les espaces communs, limiter le temps d'autonomie du chien dans les chambres, et mettre en place des espaces distincts pour éviter les conflits entre clients.

Des exemples inspirants

Le rapport souligne également des initiatives exemplaires, tant au Québec qu'à l'international. Par exemple, l'Auberge du Lac Taureau se distingue par sa politique canine claire et son infrastructure adaptée, tandis que le Château Fairmont Frontenac valorise une expérience luxueuse pour les animaux et leurs maîtres.

Un guide pour une cohabitation harmonieuse

« Ce guide est bien plus qu'un outil pour les hôteliers. Il reflète une volonté de répondre aux attentes d'une clientèle en pleine croissance tout en garantissant une expérience sécuritaire et agréable pour tous les voyageurs », explique Véronyque Tremblay, PDG de l'Association hôtellerie du Québec.

« Ce guide s'inscrit dans une démarche de standardisation des pratiques, en cherchant à offrir une approche complète qui prend en compte plusieurs perspectives. Il tient à la fois compte de l'expérience des voyageurs accompagnés de leurs chiens et de celle des clients n'en ayant pas, afin de répondre aux besoins de tous de manière harmonieuse et inclusive. » explique Julie Côté, directrice d'ExperiSens à l'ITHQ.

Découvrez le guide

Pour consulter le guide ou en savoir plus sur les initiatives de l'AHQ, visitez notre site web à https://www.hotelleriequebec.com/. L'étude complète est disponible aux membres de l'AHQ.

À propos de l'Association Hôtellerie du Québec

L'AHQ représente les intérêts de l'industrie hôtelière québécoise en favorisant l'excellence et l'innovation. Nous œuvrons pour soutenir la compétitivité des établissements hôteliers et promouvoir des pratiques durables dans tout le Québec.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles et deux restaurants d'application pédagogique, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi du perfectionnement aux professionnels, des services-conseils aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public.

À propos d'ExperiSens

ExperiSens, le Centre collégial de transfert technologique (CCTT) de l'ITHQ, s'inscrit parmi les 59 CCTT reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur ainsi que par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. ExperiSens a comme mission de réaliser des activités de recherche appliquée, d'aide technique, de formation et de diffusion de l'information pour les acteurs de l'industrie du tourisme et de l'accueil, tout en enrichissant les activités d'enseignement de l'ITHQ. Les chercheurs de ExperiSens travaillent au niveau des environnements, des produits, des services et des processus de gestion dans le but d'optimiser l'expérience multisensorielle et l'expérience des clients et des employés.

