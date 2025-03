Lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs - La FSE-CSQ publie du matériel pédagogique clé en main pour les profs

QUÉBEC, le 13 mars 2025 /CNW/ - Toujours engagée dans la prévention de la violence à caractère sexuel, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), en collaboration avec la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), a publié sur son site du matériel pédagogique adapté et développé dans le cadre de la campagne PRÉVENIR de l'organisme Ruban Blanc. Cette initiative a pour but de sensibiliser les élèves afin de prévenir l'exploitation sexuelle des mineurs.

La campagne PRÉVENIR vise à élaborer et à mettre en œuvre des pratiques exemplaires et des ressources partout à travers le Canada pour s'attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe. Elle vise notamment à promouvoir l'équité entre les sexes en soutenant les jeunes vulnérables, les communautés autochtones, les personnes racialisées et LGBTQ+, qui sont plus à risque d'être victimes d'exploitation sexuelle.

« Cette campagne est le fruit d'une collaboration de plusieurs acteurs de différents milieux et secteurs afin d'apprendre et d'échanger sur les diverses pratiques. Elle a pour but de changer les normes, les attitudes et les comportements nuisibles liés au genre. On peut penser par exemple à la question des représentations malsaines dans les médias ou à celle du consentement, ou encore au sort troublant réservé à trop de femmes autochtones », a fait savoir Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ.

Dans le but de soutenir le personnel enseignant, plusieurs situations d'apprentissage pouvant être utilisées en lien avec le contexte du contenu d'éducation à la sexualité du programme Culture et citoyenneté québécoise (CCQ) sont maintenant disponibles sur le site de la FSE-CSQ

« Nous tenons à remercier sincèrement Mme Sonia Quirion, enseignante au Centre de services scolaire de Beauce-Etchemin et membre du Syndicat de l'enseignement de la Chaudière (CSQ), qui a mis sa grande expertise à contribution et qui a travaillé avec beaucoup de professionnalisme pour adapter et développer du matériel pédagogique en préparant des situations d'apprentissage clé en main très pertinentes. C'est toute la communauté enseignante qui pourra bénéficier de ce travail », a ajouté M. Bergevin.

Le comité de pilotage, chargé du développement des outils pédagogiques pour la campagne PRÉVENIR, est composé de Ruban Blanc, de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE), de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), du Conseil canadien d'information et d'éducation sexuelle et du Congrès des peuples autochtones.

Profil de la FSE-CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

Source : Sylvie Lemieux, attachée de presse, FSE-CSQ, 418 563-7193, [email protected]