Lussier Dale Parizeau est heureux d'annoncer l'acquisition de Samson Groupe Conseil, un partenaire de choix en actuariat et une « Entreprise en santé »

« Après l'acquisition de Trinome Conseils en août 2018 et de Génius Groupe Financier dernièrement, cette transaction réaffirme notre volonté d'innover et de consolider notre offre de services conseils en actuariat, et ainsi devenir un joueur d'importance en assurances collectives en unissant deux entreprises qui partagent les mêmes valeurs d'excellence, de rigueur, de professionnalisme et d'intégrité », affirme André Lussier. Suite à ce regroupement, Lussier Dale Parizeau comptera plus de 800 employés, répartis dans 29 succursales à travers le Québec et desservant plus de 160 000 clients. Le cabinet totalisera plus de 620 millions de primes dont 275 millions en assurances collectives.

« En s'unissant à Lussier Dale Parizeau, nous nous donnons une infrastructure qui permettra de répondre à un besoin grandissant chez notre clientèle afin de leur offrir une offre de service améliorée, plus spécialement en santé et sécurité au travail, rémunération et équité salariale ainsi qu'en assurance des entreprises », a déclaré Jean Samson.

Bénéficiant d'une équipe multidisciplinaire (actuaires, avocats, planificateurs financiers, conseillers spécialisés et courtiers d'assurance), Lussier Dale Parizeau réitère son intérêt de bien conseiller et surpasser les attentes de ses clients.

Samson Groupe Conseil est un important cabinet de services conseils en actuariat, offrant aux moyennes et grandes entreprises, fédérations, associations syndicales et professionnelles, des services d'accompagnement en avantages sociaux.

« Notre mission est de favoriser la compréhension des enjeux entourant les régimes d'avantages sociaux par l'excellence de nos services conseils, la qualité de notre expertise ainsi qu'une communication efficace. Nous nous engageons à demeurer créatifs afin de répondre aux besoins et aux défis de notre clientèle. Nous partageons nos valeurs et nos passions avec nos clients afin de contribuer au développement de la santé en entreprise. Toute l'équipe de Samson Groupe Conseil est heureuse de se joindre à Lussier Dale Parizeau » assure Jean Samson.

À propos de Lussier Dale Parizeau

Lussier Dale Parizeau est le plus important courtier d'assurance au Québec. Il élabore des solutions de protection pour les individus, les entreprises ainsi que les groupes et associations de professionnels en assurances collectives, en régimes de retraite, en ressources humaines, en santé et sécurité au travail, en équité salariale et dans toutes les sphères de l'assurance de dommages.

À propos de Samson Groupe Conseil

Fondé en 1994 et situé à Terrebonne, Samson Groupe Conseil est un important cabinet de services conseils en actuariat qui offre à sa clientèle des services personnalisés en assurance et rentes collectives, santé corporative et communication. Elle a été la première entreprise en actuariat au Québec à recevoir l'accréditation « Entreprise en santé - Élite » en 2009, suite à son implication soutenue et encadrée dans la promotion de la santé en milieu de travail.

