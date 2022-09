SOREL-TRACY, QC, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Monsieur Luc-André Lussier, président du conseil d'administration de Lussier, monsieur Michel Laurin, président et chef de l'exploitation de Lussier ainsi que monsieur Bertrand Lambert, président, de Matière Grise, sont heureux d'annoncer le regroupement des activités de Matière Grise à celles de Lussier.

Cette transaction s'aligne parfaitement avec la vision stratégique de croissance et de développement de Lussier dans les services-conseils en avantages sociaux auprès de ses clients en entreprise. Matière Grise, grâce à son expertise reconnue et ses professionnels chevronnés, accompagne les entreprises en matière de services-conseils en rémunération, mobilisation et équité salariale. La rémunération est un enjeu d'actualité et des années futures et cette acquisition nous permettra de compléter notre offre de service pour accompagner nos clients sur tous les volets de leur quotidien. » a déclaré Luc-André Lussier.

« Ce regroupement nous permettra de consolider notre expertise et ainsi devenir un joueur d'importance en rémunération, permettant d'enrichir l'expérience de nos clients en avantages sociaux », affirme Michel Laurin.

À cet effet, l'équipe de Matière Grise poursuivra leur mission de bien servir leurs clients au sein même de Lussier.

« En s'unissant à Lussier, cela nous permet de présenter des services plus étendus et plus diversifiés à nos clients en leur faisant bénéficier de l'offre globale proposée par l'entreprise. Toute l'équipe de Matière Grise est enchantée de se joindre à Lussier », a déclaré Bertrand Lambert.

Lussier accroît ainsi son expertise et par conséquent son offre de services-conseils en assurances et en avantages sociaux par une offre diversifiée en rémunération, en prévention de la santé et sécurité au travail, en mutuelles de prévention, en assurances collectives et régimes de retraite et dans toutes les sphères de l'assurance de dommages. Cette transaction vient consolider l'équipe multidisciplinaire qui accompagne les clients en matière de services-conseils à travers le Québec et le Canada.

À propos de Lussier

Lussier est le plus important courtier d'assurance au Québec. Il élabore des solutions de protection pour les individus, les entreprises ainsi que les groupes et associations de professionnels en assurances collectives, en régimes de retraite, en ressources humaines, en santé et sécurité du travail, en équité salariale et dans toutes les sphères de l'assurance de dommages.

À propos de Matière Grise

Depuis près de 20 ans, Matière Grise dessert plusieurs centaines de clients à travers la province de Québec à partir de ses bureaux de Laval. Matière Grise se positionne en tant que partenaire de choix en services-conseils en rémunération et ressources humaines dans des secteurs d'activités où les enjeux de rémunération sont de grande importance. L'entreprise offre des services et des solutions en fonction des besoins des clients, de la prise en charge totale à l'accompagnement sur mesure.

À propos de Lussier : lussier.co

À propos de Matière Grise : mg-rh.com

Sources :

Michel Laurin

Président et chef de l'exploitation

Lussier

Bertrand Lambert

Président et directeur général

Matière Grise

SOURCE Lussier

Renseignements: Pascal Lavigne, Vice-président principal, expérience employé et image de marque, Lussier, [email protected], 514-868-6837