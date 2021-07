La sursouscription de Lumira Ventures IV contribuera à soutenir avec succès les entreprises de biotechnologie et de technologies médicales au Canada et aux États-Unis.

Un fonds stratégique complémentaire est créé en partenariat avec une entreprise pharmaceutique internationale.

Au cours des 18 derniers mois, Lumira Ventures a effectué huit transactions de sortie : les entreprises de notre portefeuille ont reçu deux approbations de nouveaux produits de la FDA et recueilli plus de 800 millions de dollars américains par le biais de PAPE et de financements publics et privés

TORONTO, MONTRÉAL, VANCOUVER et BOSTON, le 26 juill. 2021 /CNW/ - Lumira Ventures a annoncé aujourd'hui une importante expansion de sa base de capital pour soutenir la création et le développement d'entreprises innovatrices du secteur de la santé au Canada et aux États-Unis. La clôture de Lumira Ventures IV sursouscrite à 220 millions de dollars américains représente le plus grand fonds que Lumira a levé à ce jour, et le fonds institutionnel le plus important de capital de risque en sciences de la vie jamais levé au Canada auparavant. Parallèlement, Lumira a conclu un fonds de capital-risque stratégique en partenariat avec une entreprise pharmaceutique internationale. Collectivement, les nouveaux fonds représentent plus de 255 millions de dollars américains (321 millions de dollars canadiens) de capital engagé.

« La période actuelle a été une véritable phase de transformation pour Lumira Ventures et le secteur des sciences de la vie au Canada et dans le monde entier, a déclaré Peter van der Velden, cofondateur et associé directeur principal de Lumira Ventures. Même si Lumira Ventures IV est plus de 55 % plus important que notre fonds précédent, sa mission et sa stratégie demeurent les mêmes : investir dans des entreprises à l'avant-garde de l'innovation biomédicale dont les produits ont le potentiel d'avoir un impact important sur la santé des patients, d'améliorer l'accès aux soins de santé et de réduire le coût de la prestation des soins dans le secteur. Nous investissons dans des entreprises dirigées par des entrepreneurs en soins de santé motivés par leur mission et souvent situés dans des régions mal desservies de l'écosystème des sciences de la vie en Amérique du Nord.

Grâce à un degré de soutien solide et souvent accru de la part de tous les investisseurs institutionnels de notre fonds précédent et à des engagements importants de la part d'un large éventail de nouveaux investisseurs, nous avons été en mesure de poursuivre sans interruption notre approche d'investissement éprouvée, a ajouté M. van der Velden. Nous sommes profondément reconnaissants du soutien continu de nos partenaires de longue date et nous sommes ravis d'accueillir un nouveau groupe d'investisseurs financiers et stratégiques dans la communauté de Lumira. »

Geneviève Guertin, M.Sc., CFA, vice-présidente aux investissements - Sciences de la vie, Fonds de solidarité FTQ, a commenté : « Nous soutenons Lumira depuis 2007. Nous sommes reconnaissants de cette collaboration avec un groupe qui partage notre passion pour le renforcement du secteur des sciences de la vie au Québec et au Canada, ainsi que notre engagement à apporter de nouvelles solutions innovantes aux patients. En plus d'être un investisseur important dans les quatre principaux fonds de Lumira, nous avons fréquemment co-investi avec l'entreprise et nous pouvons témoigner de la compétence et de la profondeur de cette excellente équipe. »

« L'intérêt des investisseurs pour notre nouveau fonds a largement dépassé nos attentes, ce qui témoigne de la valeur la plateforme que notre équipe construit depuis 2005, » a déclaré Gerry Brunk, cofondateur et associé directeur de Lumira Ventures. « Les 18 derniers mois ont entraîné un ensemble de défis sans précédent à l'échelle mondiale. Pendant cette période, nous avons été encouragés par la reconnaissance croissante de la valeur de l'investissement dans l'innovation biomédicale. Nous reconnaissons également la persévérance et les réalisations remarquables des fondateurs et des entrepreneurs de notre portefeuille et de l'ensemble de notre secteur. Pour l'avenir, la profondeur et la qualité de notre pipeline de nouvelles possibilités d'investissement des deux côtés de la frontière n'ont jamais été aussi fortes depuis les deux décennies au cours desquelles notre équipe a investi ensemble, et nous avons déjà conclu quatre investissements de notre nouveau fonds. »

Lumira Ventures IV dispose de la base d'investisseurs la plus diversifiée et la plus équilibrée de l'histoire de l'entreprise, avec une forte participation des bureaux de gestion de patrimoine, des fondations, des fonds de fonds, des régimes de retraite, des fonds gouvernementaux souverains et des investisseurs stratégiques d'entreprises. Parmi les investisseurs du fonds figurent : Kensington Capital Partners, Fonds de solidarité FTQ, Northleaf Capital Partners, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Banque de développement du Canada, Teralys Capital, la Société ontarienne de financement de la croissance (SOFC), la Banque Royale du Canada (RBC), Investissement Québec, Fondaction, Alexandria Venture Investments, Angelini Pharma, China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings, Vancity et Amana Global Partners.

Rick Nathan, directeur général principal de Kensington Capital, a déclaré : « Nous sommes fiers d'être le principal investisseur de Lumira Ventures IV, alors que nous renouvelons notre relation fructueuse de longue date. L'équipe de Lumira s'est clairement imposée comme le chef de file canadien du capital-risque dans le domaine des sciences de la vie. » Jérôme Nycz, vice-président exécutif de BDC Capital, a ajouté : « BDC Capital est fier de continuer de soutenir un gestionnaire à haut rendement comme Lumira pour le troisième fonds consécutif. L'entreprise répond de façon experte aux besoins de financement du secteur canadien des sciences de la vie de renommée mondiale, et nous sommes heureux de constater que Lumira Ventures IV a attiré de nouveaux investisseurs stratégiques et financiers en matière de capital de risque au Canada. »

Depuis le début de 2020, Lumira Ventures a réalisé huit transactions de sortie; les entreprises de son portefeuille ont reçu deux approbations de produits de premier plan de la FDA et ont collectivement réalisé plus de 800 millions de dollars américains en nouveaux financements et en PAPE. Lumira gère actuellement un portefeuille de plus de 30 sociétés fermées et ouvertes.

À propos de Lumira Ventures

Lumira Ventures est une entreprise nord-américaine de capital-risque spécialisée dans le secteur des soins de santé qui investit depuis deux décennies dans des entreprises biomédicales transformatrices. Nous investissons aux différentes étapes du développement d'entreprises et nous nous associons à des entrepreneurs motivés par leur mission et à des investisseurs partageant les mêmes idées pour créer des entreprises innovantes dans les secteurs de la biotechnologie, des dispositifs médicaux et de la santé numérique. Ces entreprises exploitent les innovations en évolution rapide dans les domaines de la génomique, de la thérapie cellulaire, de la thérapie génique, de la bio-ingénierie, de la robotique et de l'intelligence artificielle afin de développer des produits à fort impact pour les patients, tout en générant des rendements exceptionnels pour nos investisseurs et une valeur économique significative pour la société. À ce jour, nos entreprises ont mis sur le marché des douzaines d'innovations biomédicales qui ont eu un impact sur la vie de plus d'un milliard de patients dans le monde et qui ont généré des revenus cumulatifs de plus de 70 milliards de dollars. Lumira Ventures gère ses activités depuis ses bureaux à Toronto, Montréal, Vancouver et Boston. Pour en savoir plus, consultez le site www.lumiraventures.com.

Avis juridiques

Lumira Ventures fournit des services de conseil en investissement offerts uniquement à des fonds d'investissement privés. Lumira Ventures ne fait aucune sollicitation ni ne met ses services à la disposition du public; aucun des fonds d'investissement n'est actuellement ouvert aux nouveaux investisseurs. Le contenu du présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de parts de Lumira Ventures ou de tout autre fonds d'investissement actuel ou futur, ni une promotion financière, ni des conseils en matière d'investissement ou une incitation à participer à un produit donné, à une offre ou à un investissement.

Renseignements: Au Canada : Peter van der Velden, associé directeur │ 416 213-4189; Aux États-Unis : Gerry Brunk, directeur général 781 530-3868