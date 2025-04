Collaboration inédite au Canada entre un organisme philanthropique et une société de capital risque ayant pour mission d'investir dans des entreprises de premier ordre évoluant dans le domaine du cancer

TORONTO, le 10 avril 2025 /CNW/ - La Fondation Terry Fox (« Terry Fox ») et Lumira Ventures (« Lumira ») ont conclu un partenariat en vue de lancer le Fonds pour les percées en matière de cancer (le « Fonds »). On reconnaît de plus en plus la nécessité de mettre en place des collaborations intersectorielles qui peuvent faire le pont entre la recherche financée par les gouvernements et les organismes philanthropiques, et les compétences, le savoir-faire et la connectivité qu'offre le secteur privé. Il demeure primordial d'accélérer la recherche menant à la commercialisation des résultats des travaux en contribuant à la création et à la croissance d'entreprises transformatrices qui peuvent générer des produits significatifs pour les patients.

Le Fonds annoncé permet de faire un tel pont et de jumeler le vaste réseau de chercheurs de la Fondation Terry Fox qui réalise des percées scientifiques avec les solides réseaux d'investisseurs de Lumira, qui ont su démontrer leur capacité à mettre sur pied des entreprises produisant des traitements novateurs pour les patients. Le Fonds, qui sera géré par Lumira Ventures, investira dans des sociétés dirigées par des entrepreneurs au service d'une mission, qui se concentrent sur un objectif, soit produire des traitements novateurs pour des patients qui luttent contre le cancer.

« Pour ce qui est du rendement réel, le secteur des sciences de la vie a dépassé tous les autres secteurs de l'économie de l'innovation pendant la majeure partie de la dernière décennie, à la fois au Canada et aux États-Unis, » précise Peter van der Velden, associé directeur principal, Lumira Ventures. « Il est tout aussi important de noter que les entreprises du secteur des soins de santé qui sont financées par du capital risque ont contribué directement et indirectement à plus de 50 % des nouveaux produits approuvés par la FDA et mis à la disposition des patients au cours de la dernière décennie. Malheureusement, malgré le rendement supérieur des investissements et les retombées pour les patients, le secteur est toujours marqué par un sous-financement chronique au Canada. Par conséquent, une grande partie de la récupération de la plus-value découlant de la création d'entreprises du secteur des sciences de la vie basées sur l'innovation canadienne a largement profité aux investisseurs étrangers. En tant que Canadiens, nous sommes déterminés à trouver des moyens de soutenir les innovateurs de partout au pays et de souligner leurs réussites. Notre collaboration avec la Fondation Terry Fox représente, à notre avis, un modèle hors pair qui permet d'attirer encore plus de ce capital catalyseur indispensable à la mise en place d'entreprises qui peuvent générer des produits transformateurs pour les patients, créer des emplois de haut niveau pour la population canadienne et offrir de bons rendements aux investisseurs canadiens. »

Le Fonds privilégiera les investissements dans des entreprises s'attaquant à certains des plus grands défis que présente le cancer de nos jours. Même si les taux de survie se sont améliorés pour certains types de cancer, cette maladie demeure la principale cause de mortalité au Canada, où l'on estime qu'une personne sur 4 en mourra. Malgré d'importantes percées sur le plan des traitements et des soins novateurs, avec le vieillissement de la population mondiale, on s'attend à ce que l'incidence du cancer augmente de plus de 75 % à l'échelle internationale, ce qui représenterait 35 millions de nouveaux patients d'ici 2050. Par conséquent, il faut plus que jamais investir dans des traitements révolutionnaires contre le cancer, puisque de tels traitements pourraient éventuellement sauver des millions de vies et transformer l'avenir des soins de santé.

« Au cours des deux dernières décennies, les découvertes scientifiques et les progrès technologiques nous ont aidés à mieux comprendre les facteurs moléculaires du cancer », explique Suman Rao, Ph. D., directrice, Lumira Ventures. « Cela a conduit à l'élaboration d'un certain nombre de traitements novateurs qui ont amélioré les taux de survie en ce qui a trait à plusieurs cancers. Toutefois, en raison de la complexité de cette maladie, les besoins sont encore très grands pour plusieurs types de cancer. »

« Au cours des 45 années qui se sont écoulées depuis le Marathon de l'espoir de Terry, la Fondation Terry Fox a pris des décisions novatrices et transformatrices relativement à son approche du financement de la recherche sur le cancer; cela reflète bien la mission audacieuse que Terry souhaitait réaliser », indique Michael Mazza, directeur exécutif de la Fondation Terry Fox. « Ce partenariat conclu avec Lumira Ventures est en fait une évolution du modèle philanthropique traditionnel dans le domaine de la recherche médicale. Il réunit les meilleurs organismes de bienfaisance et le secteur privé pour accélérer les progrès réalisés et nous aider à remporter le combat contre le cancer entamé par Terry. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Fonds et sur la façon de procéder pour devenir donateur ou investisseur, prière de communiquer avec Michael Mazza (directeur exécutif, Fondation Terry Fox, [email protected]) ou Peter van der Velden (associé directeur principal, Lumira Ventures, [email protected]).

À propos de Lumira Ventures

Lumira Ventures est une société de capital risque de premier plan évoluant dans le secteur des sciences de la vie qui a une longue et impressionnante feuille de route en matière de création de partenariats avec des investisseurs aux vues semblables et des entrepreneurs guidés par une mission qui visent à créer et à faire croître des entreprises transformatrices ayant une incidence positive sur la vie des patients, tout en offrant un bon rendement aux investisseurs. Au cours des six derniers trimestres, Lumira a participé à des financements totalisant 1,4 G$, a ajouté 8 nouvelles entreprises à son portefeuille et a pu bénéficier de 5 sorties/réalisations, tandis que les entreprises composant son portefeuille ont obtenu 5 approbations de la FDA pour des traitements novateurs, dont 3 qui ciblent le cancer. Lumira mobilise activement l'initiative stratégique qu'est Le Fonds Avancées dans le domaine du cancer, parallèlement à son fonds principal, Lumira Ventures Fund V.

À propos de la Fondation Terry Fox

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique, tout en recueillant des fonds essentiels à la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, la Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le développement des communautés, en mobilisant plus de 20 000 bénévoles passionnés et 3,5 millions d'élèves dans près de 10 000 événements annuels de collecte de fonds d'un bout à l'autre du pays. Des gens du monde entier, de tous âges, de tous milieux et de toutes capacités ont été inspirés par l'héritage durable laissé par Terry. Grâce au soutien généreux de nos donateurs, partenaires et bénévoles, la Fondation Terry Fox a recueilli plus de 900 millions de dollars et financé 1 300 projets novateurs de recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens. Visitez le site terryfox.org pour obtenir plus d'information et pour savoir comment vous pouvez aider le Marathon de l'espoir de Terry à franchir la ligne d'arrivée.

