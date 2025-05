Lumière sur les lauréats des Grands Prix de la CNESST

QUÉBEC, le 13 mai 2025 /CNW/ - La créativité, l'initiative et l'engagement des milieux de travail ont été récompensés aujourd'hui lors de la 19e Cérémonie nationale de remise des Grands Prix de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Cette année, huit lauréats ont été honorés dans les quatre catégories du concours, soit Proaction, Éducation, Leader et Innovation.

Cet événement de prestige constitue un incontournable moment de reconnaissance pour célébrer et mettre en valeur les actions d'employeurs et de personnes qui se sont démarquées en normes du travail, en équité salariale et en santé et sécurité du travail. C'est le point culminant d'un concours tenu à l'échelle du Québec.

La Cérémonie s'est déroulée au Centre des congrès de Québec dans le cadre du Grand Rendez-vous de la CNESST à Québec. Mme Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST ainsi que plusieurs autres invités d'honneur étaient présents pour remettre des prix à des hommes et à des femmes qui font une différence positive et constructive dans leur milieu de travail.

Pleins feux sur les lauréats de l'édition nationale 2025!

Catégorie Innovation

Petites et moyennes entreprises :

Transport Padlayat inc.

Grandes entreprises :

Nucléom inc.

Organismes publics :

Cégep de Jonquière.

Société de transport de Sherbrooke .

Catégorie Proaction

Congébec inc.

Catégorie Leader

Lauréat travailleur : M. Martin Bergeron , de Rothmans, Benson & Hedges inc.

, de Rothmans, Benson & Hedges inc. Lauréat représentant d'employeur : M. Dominic Charland , de Groupe ABS inc.

Catégorie Éducation

Réseau québécois des Centres de formation en entreprise et récupération.

Pour découvrir leurs portraits et leurs projets, visitez la page Web des lauréats et finalistes nationaux 2025. Il est également possible de visionner les photos des lauréats ici.

