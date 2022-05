Lumiera Health lance la vente de son anti-douleur Awaye™ chez Rachelle Béry à travers le Québec

MONTRÉAL, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Lumiera Santé inc. (TSXV : NHP) (la « Société » ou « Lumiera »), une entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits de santé naturels, est heureuse d'annoncer l'expansion de la distribution au détail de sa crème anti-douleur Awaye™. Awaye™ est maintenant disponible dans les magasins Rachelle Béry, une chaîne d'aliments naturels faisant partie du réseau Sobeys Inc.

Rachelle Béry a ouvert sa première épicerie de produits naturels il y a plus de 35 ans. Aujourd'hui, avec 11 épiceries et plus de 70 points de vente en magasin dans les supermarchés IGA du Québec, la bannière est devenue un leader des produits biologiques et naturels à travers la province.

« La marque Rachelle Béry est reconnue comme un détaillant de produits naturels de confiance par les consommateurs québécois. Avoir Awaye™ sur les étagères de Rachelle Béry représente non seulement un gage de qualité mais aussi une étape importante pour la marque en termes de distribution au détail », déclare Carlos Ponce, PDG de Lumiera. « Conformément à nos annonces précédentes, nous sommes satisfaits des progrès des ventes en ligne de Awaye™ et nous nous concentrons désormais sur le développement de la distribution au détail afin que chacun ait accès au soulagement naturel de la douleur fourni par Awaye™. Nous sommes heureux de travailler avec nos détaillants actuels et futurs pour continuer à étendre la distribution et l'essai auprès des consommateurs. Il s'agit d'une autre étape dans les plans de croissance accélérée d'Awaye™. »

À propos de Awaye™

Awaye™ offre une nouvelle approche au soulagement de la douleur aiguë et chronique en exploitant les récepteurs CB2 du système endocannabinoïde du corps, le système de défense intégré contre la douleur et l'inflammation. Awaye ™ est une crème topique unique approuvée par Santé Canada qui soulage la douleur grâce à des mécanismes d'action complémentaires que l'on ne trouve dans aucun autre produit actuellement disponible sur le marché.

Pour plus d'informations sur les produits Awaye™, visitez www.awaye.ca

À propos de Lumiera Health

Lumiera se spécialise dans le développement et la commercialisation de produits de santé naturels pour le grand public. La société vend des toniques fortifiants et des suppléments naturels par l'intermédiaire de sa division Holizen, avec un portfolio diversifié comprenant près de 40 produits. La Société commercialise également une gamme unique de produits topiques agissant sur le système endocannabinoïde, sans l'utilisation de cannabis, qui offre une solution innovante pour la douleur chronique et l'inflammation. Pionnière dans le domaine de l'innovation en santé naturelle, la marque Lumiera est ancrée dans les valeurs fondamentales de la science, de la nature et de la compassion. Notre objectif est d'améliorer la vie des gens en développant des produits de santé et de bien-être naturels qui sont efficaces, sûrs et dignes de confiance.

Pour plus d'informations, visitez : www.lumiera.ca.

Informations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « informations prospectives » au sens où ce terme est défini dans la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Les mots « peut », « pourrait », « pourrait », « devrait », « potentiel », « va », « chercher », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », "s'attendre à" et les expressions similaires indiquent de telles "informations prospectives" en ce qui concerne Lumiera. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent être des informations prospectives. Ces déclarations reflètent les opinions et les intentions actuelles de Lumiera concernant les événements futurs, ainsi que les informations actuelles dont dispose Lumiera, et sont soumises à certains risques, incertitudes et hypothèses. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque inclus dans le rapport annuel de gestion de Lumiera pour l'exercice clos le 30 novembre 2021, qui est disponible sous le profil SEDAR de l'émetteur à l'adresse www.sedar.com. Des facteurs ou hypothèses importants ont été appliqués pour fournir des informations prospectives. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels qui peuvent être exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives diffèrent de ceux décrits dans les présentes si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient. Si un facteur affectait Lumiera de manière inattendue, ou si les hypothèses sous-jacentes aux informations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats ou événements réels pourraient différer sensiblement des résultats ou événements prévus. Toute information prospective de ce type est expressément qualifiée dans son intégralité par cette mise en garde. De plus, Lumiera n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ces informations prospectives. Les informations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué de presse et Lumiera n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les informations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

