MONTRÉAL, le 31 mars 2022 /CNW/ - Lumiera Santé inc. (TSXV: NHP) (la « Société » ou « Lumiera »), une entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits de santé naturels, est heureuse d'annoncer l'expansion de sa distribution en ligne avec le lancement de sa gamme d'aides-sommeil Bazzzics™ sur la plateforme d'Amazon Canada. La société a également débuter les ventes de Bazzzics ™ sur Well.ca, l'un des plus importants détaillants de commerce électronique au Canada dans le secteur de la santé et du bien-être.

« Nous avons lancé notre ligne d'aides-sommeil Bazzzics™ en janvier 2021 avec une distribution au détail limitée au Québec. Suite à notre entente de distribution nationale avec Ecotrend en mai 2021, nous avons développé notre présence au détail à travers le Canada. Nous nous concentrons depuis sur l'expansion de notre distribution afin que tous les Canadiens à la recherche de solutions naturelles pour un meilleur sommeil puissent acheter Bazzzics™. Nous sommes très heureux d'annoncer que Bazzzics™ est maintenant disponible via Amazon.ca et Well.ca ; deux des plus grands détaillants de commerce électronique au Canada », a déclaré Carlos Ponce, PDG de Lumiera. "L'élargissement de notre disponibilité en ligne nous aidera à atteindre plus de Canadiens, ce qui entraînera des ventes et une croissance continue pour Lumiera."

« De plus en plus de recherches suggèrent que nos habitudes de sommeil changent - nous dormons moins chaque nuit et notre qualité de sommeil est en déclin. Les gens recherchent de l'aide et avec nos excellents produits, nous avons une formidable opportunité de capitaliser sur les milliards que les Nord-Américains dépensent en somnifères. »

À propos de Bazzzics™

Bazzzics ™ est une gamme unique de trois (3) produits fabriqués à partir d'ingrédients actifs à base de plantes, conçus pour être utilisés seuls ou en combinaison pour répondre à des problèmes de sommeil spécifiques. Bazzzics™ SÉRÉNITÉ PRÉ-SOMMEIL aide à calmer l'esprit et calmer le corps en soirée, Bazzzics™ ENDORMISSEMENT aide à initier le processus de sommeil pour s'endormir facilement, et Bazzzics™ SOMMEIL PROFOND facilite la relaxation et réduit les réveils fréquents afin de rester endormi jusqu'au matin.

Pour plus d'informations, visitez: bazzzics.ca

À propos de Lumiera Health

Lumiera se spécialise dans le développement et la commercialisation de produits de santé naturels pour le grand public. La société vend des toniques fortifiants et des suppléments naturels par l'intermédiaire de sa division Holizen, avec un portfolio diversifié comprenant près de 40 produits. La Société commercialise également une gamme unique de produits topiques agissant sur le système endocannabinoïde, sans l'utilisation de cannabis, qui offre une solution innovante pour la douleur chronique et l'inflammation. Pionnière dans le domaine de l'innovation en santé naturelle, la marque Lumiera est ancrée dans les valeurs fondamentales de la science, de la nature et de la compassion. Notre objectif est d'améliorer la vie des gens en développant des produits de santé et de bien-être naturels qui sont efficaces, sûrs et dignes de confiance.

Pour plus d'informations, visitez : www.lumiera.ca.

Informations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « informations prospectives » au sens où ce terme est défini dans la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Les mots « peut », « pourrait », « pourrait », « devrait », « potentiel », « va », « chercher », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », "s'attendre à" et les expressions similaires indiquent de telles "informations prospectives" en ce qui concerne Lumiera. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent être des informations prospectives. Ces déclarations reflètent les opinions et les intentions actuelles de Lumiera concernant les événements futurs, ainsi que les informations actuelles dont dispose Lumiera, et sont soumises à certains risques, incertitudes et hypothèses. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque inclus dans le rapport annuel de gestion de Lumiera pour l'exercice clos le 30 novembre 2021, qui est disponible sous le profil SEDAR de l'émetteur à l'adresse www.sedar.com. Des facteurs ou hypothèses importants ont été appliqués pour fournir des informations prospectives. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels qui peuvent être exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives diffèrent de ceux décrits dans les présentes si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient. Si un facteur affectait Lumiera de manière inattendue, ou si les hypothèses sous-jacentes aux informations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats ou événements réels pourraient différer sensiblement des résultats ou événements prévus. Toute information prospective de ce type est expressément qualifiée dans son intégralité par cette mise en garde. De plus, Lumiera n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ces informations prospectives. Les informations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué de presse et Lumiera n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les informations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

