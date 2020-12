Lumiera annonce le lancement commercial de Bazzzics™, une gamme de produits naturels en vente libre ciblant les troubles du sommeil

Une alternative naturelle aux produits conventionnels contre le stress et d'aide au sommeil.

Des formulations basées sur l'ingrédient breveté de la Société CALPXT96.

Fourni dans un emballage respectueux de l'environnement et rechargeable.

Vendu en ligne et dans les magasins d'aliments naturels du Québec à compter de janvier 2021.

MONTRÉAL, le 16 déc. 2020 /CNW/ - Lumiera Health Inc. (TSXV: NHP) (la « Société » ou « Lumiera »), étend son offre de produits en annonçant le lancement commercial de Bazzzics™, une combinaison unique de trois (3) formulations à base d'extraits de plantes, dérivées de l'ingrédient breveté de la Société CALPXT96, qui agissent en synergie pour procurer une solution naturelle et efficace aux troubles du sommeil causés par l'anxiété et le stress.

Bazzzics™ est commercialisé par Laboratoire Holizen, une division de Lumiera Santé Inc. et est maintenant accessible aux consommateurs sur le site Web de Laboratoire Holizen (www.holizen.ca) et sera disponible à compter de janvier 2021 dans les magasins d'aliments naturels de la province de Québec.

« Les troubles du sommeil peuvent être causés par différents facteurs et ont d'importantes répercussions sur les individus. L'équipe de Lumiera est fière de remplir sa mission d'améliorer la vie des gens en leur offrant la gamme de produits Bazzzics™. Ces trois produits utilisés seuls ou en combinaison permettront aux consommateurs d'accéder à une solution efficace et adaptée à leurs troubles du sommeil. La COVID-19 et les troubles de santé inhérents ont entraîné une augmentation de la demande de produits de santé naturels. La Société a l'intention d'augmenter ses ventes avec l'introduction de ces trois nouveaux produits. », a commenté Kevin Roland, président et chef de la direction de Lumiera.

Dans le but de fournir des produits éco-responsables aux consommateurs, Bazzzics™ est fourni dans un emballage recyclable et biodégradable. Les consommateurs ont également le choix d'utiliser des contenants rechargeables, fournis dans le pack de démarrage Bazzzic™.

À propos de BazzzicsTM

BazzzicsTM est une combinaison unique de trois produits, conçus pour procurer un sommeil sain et reposant et sans les étourdissements causés par les produits conventionnels conçus pour l'aide au sommeil. BazzzicsTM SÉRÉNITÉ aide à soulager le stress, l'inquiétude, le malaise ou la nervosité, BazzzicsTM ENDORMISSEMENT aide à initier le sommeil et en limiter les troubles ainsi que l'anxiété et la douleur, BazzzicsTM SOMMEIIL PROFOND facilite la relaxation et réduit l'inconfort et les réveils fréquents pour un sommeil plus long.

Les trois produits sont généralement sûrs et contrairement à de nombreux médicaments pour le sommeil conçus artificiellement, les utilisateurs sont peu susceptibles de devenir dépendants après une utilisation répétée (accoutumance). Les produits comportent au moins deux des quatre extraits naturels suivants dans concentrations diverses : pavot de Californie, mélisse, scutellaire et passiflore. Ces ingrédients sont bien connus et traditionnellement utilisés en phytothérapie comme sédatifs et relaxant pour aider à soulager l'agitation ou la nervosité en période de stress. De fortes synergies et une plus grande efficacité sont attendues lorsque les produits BazzzicsTM sont utilisés en combinaison.

Pour une présentation vidéo et plus d'informations, visitez: www.bazzzics.ca

Selon les rapports de l'industrie, le marché mondial des aides au sommeil a généré un chiffre d'affaires de 78,7 milliards de dollars en 2019 et devrait progresser à un TCAC de 7,1 % de 2020 à 2030 pour atteindre une valeur de 162,5 milliards de dollars d'ici 2030. Les aides au sommeil sont des médicaments et des dispositifs qui sont utilisés pour diagnostiquer et traiter les troubles du sommeil, comme l'apnée du sommeil et l'insomnie. Les troubles du sommeil découlent de la prise de certaines substances, d'un environnement de travail stressant ou d'un sommeil incohérent. Les somnifères aident à améliorer la qualité du sommeil en réduisant le temps nécessaire pour s'endormir et en augmentant la durée d'un sommeil de qualité.

À propos de Lumiera Santé Inc.

Lumiera est spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits botaniques éprouvés dans les domaines de la santé et des produits agricoles. La compagnie se spécialise dans les produits oraux et topiques aidant à la gestion des conditions médicales, à travers sa division Les Laboratoires Holizen. Lumiera développe et commercialise également une ligne de produits uniques, agissant sur le système endocannabinoïde et prodiguant des solutions innovatrices dans la gestion de la douleur et de l'inflammation. La société est pionnière dans la sphère d'innovation en matière de traitement de la douleur, sa marque est ancrée dans ses valeurs que sont la compassion, la nature et la science. Passionnés par la volonté d'améliorer le bien-être, nous délivrons des solutions dignes de confiance et basées sur la science, qui agissent avec harmonie avec le corps humain. Lumiera développe également des agents de fertilisations spécialisés pour des applications résidentielles (gazon, plantes) et professionnelles (terrain de golf, jardin publique, serres) en collaboration avec la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement de l'université McGill.

Pour plus d'information, visiter: www.lumiera.ca.

Ni la bourse de croissance de Toronto ni toute autre autorité réglementaire n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude de présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenues dans le présent communiqué de presse constituent des "énoncés prospectifs" au sens où ce terme est défini dans la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Les mots "peut", "serait", "pourrait", "devrait", "potentiel", "volonté", "chercher", "avoir l'intention", "planifier", "anticiper", "croire", "estimer", «s'attendre» et des expressions similaires indiquent de telles «énoncés prospectifs» en ce qui concerne Lumiera. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent être des énoncés prospectifs. Ces déclarations reflètent les vues et les intentions actuelles de Lumiera en ce qui concerne les événements futurs et les informations actuelles dont dispose Lumiera, et sont soumises à certains risques, incertitudes et hypothèses. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque inclus dans le rapport de gestion annuel de Lumiera pour l'exercice clos le 30 novembre 2019, qui est disponible sous le profil SEDAR de l'émetteur à l'adresse www.sedar.com. Des facteurs ou hypothèses importants ont été appliqués pour fournir des énoncés prospectifs. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels qui pourraient être exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives diffèrent de ceux décrits dans le présent document si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient. Si un facteur affecte Lumiera de manière inattendue, ou si les hypothèses sous-jacentes aux informations prospectives s'avèrent incorrectes, les résultats ou événements réels peuvent différer sensiblement des résultats ou événements prévus. Ces énoncés prospectifs sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. De plus, Lumiera n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations prospectives. Les énoncés prospectifs inclus dans ce communiqué de presse sont établis à la date de ce communiqué de presse et Lumiera n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, sauf si la loi applicable l'exige.

SOURCE Lumiera Santé Inc.

Renseignements: Lumiera Santé Inc., Mario Paradis, Chef de la direction financière, 514-641-0181, [email protected]