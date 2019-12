Lumeca Soins de santé virtuels Nomination de l'équipe de développement

Ces quatre personnes possèdent un bagage diversifié en démarrage d'entreprise et en entrepreneuriat, notamment avec GasBuddy, entreprise qui a lancé l'application du même nom en 2011, a été vendue en 2013 et compte des bureaux partout aux États-Unis. GasBuddy cumule plus de 80 millions de téléchargements et, en 2018, a atteint la deuxième position des applications de l'App Store.

Affirmant d'autant plus son expertise en technologies, Lumeca accueille dans son conseil d'administration M. Dustin Coupal, cofondateur de GasBuddy.

Lumeca mettra à profit toute cette compétence technologique pour continuer de bâtir la plateforme de soins de santé la plus sécurisée, intégrée et simple, qui offrira à tous les Canadiens un accès aux soins en tout temps et de partout. Son objectif : permettre à chacun de prendre sa santé en main.

« Fidèles aux valeurs saskatchewanaises appuyant les grandes innovations de notre secteur technologique, nous poursuivrons la mise sur pied de la plateforme la plus innovante pour la prestation de soins de santé sécurisés, pratiques et axés sur le patient », a expliqué Shawn Hazen, fondateur et chef de la direction de Lumeca. « Nous nous réjouissons d'accueillir ces messieurs, qui cadrent parfaitement dans notre culture. Nous sommes également reconnaissants de travailler dans une province et une ville on ne peut plus favorables au nouvel écosystème technologique, où évoluent des groupes comme Cultivator (Powered by Conexus), Innovation Place, Path Cowork, Economic Development Regina et le mouvement Audacity. »

À propos de Santé Lumeca

Lumeca Health, l'un des plus grands fournisseurs de plateforme virtuelle de soins de santé au Canada, offre des services intégrés qui relient en tout temps les patients à son équipe de médecins, de spécialistes et de professionnels de la santé mentale, ainsi qu'à des hôpitaux.

Lumeca sert d'importants employeurs, assureurs, hôpitaux, pharmacies et systèmes de santé, tout en poursuivant ses innovations en matière d'accès aux soins et d'amélioration des résultats rendant possibles des soins de santé de grande qualité et conviviaux pour les patients. Fondée en 2016, Santé Lumeca est fière d'avoir son siège social à Regina, en Saskatchewan.

Pour en savoir plus sur Lumeca, visitez la page https://lumeca.com.

