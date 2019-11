Lumeca élargit son équipe de direction

« Leah Olson-Friesen se joint à Lumeca forte d'une vaste expérience en gestion au sein de jeunes entreprises en démarrage dans le domaine des technologies, ainsi que de moyennes entreprises », a expliqué Shawn Hazen, fondateur et chef de la direction de Lumeca. « Nous sommes enchantés de confier les rênes de l'exploitation à une gestionnaire chevronnée, alors que nous poursuivons l'expansion de notre plateforme de soins de santé et élargissons notre clientèle à l'échelle mondiale. »

Avant son arrivée à Lumeca, Mme Olson-Friesen a mis sur pied et dirigé des équipes très performantes dans les secteurs privé et public partout au pays. Elle a notamment été chef de la direction de DOT Technology Corp, ainsi que de SeedMaster Manufacturing. Dans ces fonctions, en plus de voir à la gestion de l'exploitation et des finances, elle était responsable de tous les aspects de la planification stratégique, du développement de produits et du service à la clientèle. Au préalable, elle a occupé successivement les postes de présidente d'Agricultural Manufacturers of Canada et de chef, Marketing et Communications à Pfizer Canada. Elle siège actuellement au conseil d'administration d'Ag West Bio et d'Intelliconn.

« Lumeca vit une croissance accélérée, dans le contexte du succès de sa plateforme virtuelle de soins santé et de son expansion prévoyant un projet pilote d'unité virtuelle de soins », a précisé Mme Olson‑Friesen. « Je suis très enthousiaste de me joindre à Shawn Hazen, un entrepreneur expérimenté, et il me tarde de venir en aide à des personnes recherchant un accès efficace à des services de santé répondant à leurs besoins uniques. »

Leah Olson-Friesen a récemment été nommée dans le palmarès top 50 under 50 shaping business de l'Université Concordia, pour souligner son leadership en technologie et entrepreneuriat. Elle détient une maîtrise en administration des affaires - finances de l'Université Queens, ainsi qu'une maîtrise en politique et administration publique de l'Université Concordia. Passionnée de course à pied, elle est aussi entraîneuse nationale niveau II de rugby.

À propos de Santé Lumeca

Santé Lumeca, l'un des plus grands fournisseurs de plateforme virtuelle de soins de santé au Canada, offre des services intégrés qui relient en tout temps les patients à son équipe de médecins, de spécialistes et de professionnels de la santé mentale, ainsi qu'à des hôpitaux.

Lumeca sert des chefs de file parmi les employeurs, assureurs, hôpitaux, pharmacies et systèmes de santé du monde, tout en poursuivant ses innovations en matière d'accès aux soins et d'amélioration des résultats rendant possible des soins de santé de grande qualité et conviviaux pour les patients. Fondée en 2016, Santé Lumeca est fière d'avoir son siège social à Regina, en Saskatchewan.

Pour en savoir plus sur Lumeca, visitez la page https://lumeca.com.

SOURCE Lumeca Health Inc.

Renseignements: Tyson Liske, Santé Lumeca, media@lumeca.com, 1 844 658-6322