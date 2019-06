lululemon lance la gamme Selfcare, conçue par des athlètes, pour des athlètes

Les produits seront vendus en ligne sur lululemon.com, dans 50 magasins lululemon ainsi que dans des studios partenaires en Amérique du Nord et sur Sephora.com. Le partenariat avec Sephora permettra à lululemon de toucher de nouveaux clients tout en s'associant avec une figure d'autorité dans le domaine des soins personnels. Par ailleurs, la gamme de produits Selfcare de lululemon a reçu le sceau de conformité « Clean at Sephora », qui certifie que les produits sont exempts d'ingrédients tels que les sulfates, les parabènes et les phtalates.

« Au fil des années, nous avons entendu dire que faire la transition de la sueur à la vie quotidienne n'était pas toujours facile. lululemon a toujours œuvré à créer des solutions pour les problèmes de transpiration, et notre gamme Selfcare est le prolongement de cette approche », a déclaré Sun Choe, responsable des produits chez lululemon. « Comme nos vêtements, la gamme Selfcare de lululemon a été avant tout conçue pour être fonctionnelle et créée pour aider nos clients, avant et après une séance d'entraînement. »

Tout au long du processus de recherche et de développement, qui a duré deux ans, l'équipe Selfcare de lululemon a passé du temps avec des athlètes, reconnaissant qu'il restait un écart dans le point de transition entre la sueur et la vie quotidienne, où surviennent des problèmes de peau et de cheveux liés à la transpiration. Les produits actuels incluent un shampooing sec, un déodorant, un hydratant pour le visage et une pommade pour les à lèvres, disponibles en grand format et en format sport.

