Presque 15 ans après sa création, le studio montréalais qui comptait 10 employés et associés à ses débuts en 2007 a connu une croissance fulgurante, accueillant désormais 400 employés. Ludia affirme aujourd'hui son positionnement solide dans une des industries les plus compétitives. À travers de nouveaux bureaux, un nouveau logo, de nouvelles couleurs, et un nouveau site web, Ludia porte le travail flexible vers de nouveaux sommets, non seulement en changeant la façon dont les employés se présentent au travail, mais aussi en adoptant une nouvelle identité d'entreprise.

« De start-up créée en 2007, le studio est rapidement passé à un acteur majeur de l'industrie du jeu vidéo à Montréal" explique Alex Thabet, Président et Fondateur de Ludia. "Après plusieurs années à développer avec succès des jeux sur différentes plateformes, Ludia a pris un tournant décisif en 2011 en concentrant ses efforts sur une seule plateforme : le mobile. À cette époque, comme encore aujourd'hui, une conviction forte nous anime : le mobile c'est le futur. »



Toujours au coeur : nos gens



Chez Ludia, il y a une attention particulière portée aux employé.e.s. Le studio a une vision long terme pour l'évolution de chacun.e. de ses Ludien.ne.s et oeuvre chaque jour à développer le plein potentiel de tou.te.s tout en capitalisant sur leur bien-être quotidien.



L'entreprise démontre aussi de fortes capacités d'adaptation et de remise en question qui mènent le studio à des niveaux encore jamais atteints, dans la conception des jeux, mais aussi dans ses modes de travail.



Un concept fort et identitaire pour Ludia : le mobile



En collaboration avec l'agence créative LG2, Ludia a pris une toute nouvelle direction pour son image de marque. Cette nouvelle identité graphique trouve ses racines dans l'événement qui a marqué le tournant décisif de l'histoire du studio : le passage au 100% mobile et cette conviction forte qu'il est le meilleur moyen de toucher les gens, au quotidien !



Nouvelle Image de marque



La personnalité et la force de la marque sont mises en lumière à travers une palette de couleur étendue, vive et intense, reflet des valeurs d'inclusion et de valorisation de la diversité chez Ludia.



«Ludia a évolué considérablement au cours des années, grâce au travail acharné de ses employés, aux relations de confiance établies avec nos partenaires et à cette envie d'aller toujours plus loin. Nous prenons aujourd'hui un nouveau tournant et entrons dans un nouveau cycle qui, nous l'espérons, sera aussi vertueux que les 15 dernières années. » dit Alex Thabet. « Nous avons senti que c'était le moment parfait pour revoir notre image de marque et développer une nouvelle identité graphique qui représente ce que nous sommes devenus.»



« Aujourd'hui, nous sommes très heureux de révéler, non seulement une nouvelle identité graphique, mais aussi notre vision et notre ambition pour les années à venir. » - Alex Thabet



Les nouveaux espaces de travail ont donc été repensés et le studio est en constante évolution. Les aménagements misent donc sur la souplesse et l'adaptabilité afin de rejoindre de façon complémentaire le déploiement du Programme Flex qui offre aux employés le choix de travailler des bureaux ou de la maison.



Pour écrire la suite de son histoire, le studio pourra compter sur son incroyable capacité à créer des relations étroites et des partenariats de qualité avec des licences iconiques qui font vibrer le coeur de milliers de gens, et font vibrer ceux des Ludien.ne.s tout aussi fort.



Ludia fera partie de ceux qui dessinent le futur de l'industrie du jeu vidéo de Montréal, tout en rejoignant une audience grandissante et ce à l'échelle mondiale.

À propos de Ludia :

Fondé à Montréal en 2007, Ludia Inc. est l'un des leaders de l'industrie des jeux vidéo mobiles au Canada. Son ambition est de faire partie de la vie des gens, de susciter des émotions et d'avoir un impact positif sur leur quotidien. Le studio est fier de développer un portefeuille de jeux de haute qualité basés sur des licences iconiques tels que Jurassic World Alive, DreamWorks Dragons : Titan Uprising, Warriors of Waterdeep, Lovelink, Jurassic World : The Game, Teenage Mutant Ninja Turtles : Legends, DreamWorks Dragons : Rise of Berk, et bien plus encore. Le studio de développement accueille une équipe enthousiaste et audacieuse de près de 400 personnes. Élu « Canada's Best Game Maker » par Apple, Ludia a également été nommé « Best Place to Work 2018 » par gamesindustry.biz et « Montreal's Top Employers 2021 ».



Pour plus d'informations, visitez ludia.com, notre page Facebook/LudiaGames ou LinkedIn/Ludia ou suivez-nous sur Twitter/LudiaGames.



À propos de Jam City :

Jam City est une société de divertissement mobile primée, qui propose des jeux uniques et très attrayants destinés à un large public mondial. Dirigé par le PDG Chris DeWolfe, ancien cofondateur et PDG de MySpace, et le directeur de l'exploitation Josh Yguado, ancien cadre de la 20th Century Fox, Jam City est la centrale créative à l'origine de certains des jeux mobiles les plus populaires et les plus durables. La franchise mondiale Cookie Jam de Jam City a généré plus de 800 millions de dollars de réservations à vie et Panda Pop a généré 400 millions de dollars de réservations à vie à ce jour. La société est un partenaire de choix pour les studios d'Hollywood, ayant développé des jeux mobiles immersifs et riches en narration autour de marques de divertissement emblématiques. Le populaire jeu de RPG de la société, Harry Potter : Hogwarts Mystery était le jeu n°1 dans plus de 40 pays lors de son lancement en avril 2018. Jam City dispose actuellement de studios et de talents à Los Angeles (siège social), Burbank, Cedar Falls, Las Vegas, San Diego, San Francisco et, au niveau international, à Berlin, Bogota, Buenos Aires et Toronto. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.jamcity.com.



