MONTRÉAL, le 9 janv. 2026 /CNW/ - La Fondation du Grand Montréal (FGM) annonce aujourd'hui que M. Luc Rabouin rejoint son équipe à titre de président-directeur général. M. Rabouin prendra ses nouvelles fonctions le 19 janvier prochain.

« Je suis emballé de me joindre à l'équipe de la Fondation du Grand Montréal. La FGM est une institution phare de notre communauté et un leader du secteur philanthropique montréalais, mais aussi québécois et canadien. À travers ses engagements envers l'investissement responsable et d'impact ainsi que la philanthropie basée sur la confiance, par exemple, la Fondation défend des valeurs profondément ancrées qui sont aussi les miennes. J'ai hâte de me mettre au travail et de poursuivre mon engagement à bâtir une métropole plus juste, plus verte et plus inclusive! » a déclaré M. Rabouin.

« Alors que la FGM vient de célébrer ses 25 ans, elle n'aurait pas pu trouver un meilleur leader pour amorcer le prochain chapitre de son histoire. Le leadership de Luc, marqué par l'écoute et la bienveillance, correspond parfaitement à la vision de la Fondation et au rôle qu'elle aspire à jouer dans la communauté du Grand Montréal. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous l'accueillons au sein de l'équipe! » a affirmé Karen Macdonald, présidente du conseil d'administration de la FGM.

À titre de fondation communautaire, la FGM est une organisation de bienfaisance qui sert à rassembler et à gérer des fonds philanthropiques visant à répondre aux besoins identifiés sur son territoire. Elle permet à quiconque de déployer son propre projet philanthropique, rassemble la communauté autour des enjeux auxquels elle doit faire face et soutient la recherche de solutions innovantes et durables à ces enjeux.

Avec plus d'un demi-milliard de dollars d'actifs sous gestion répartis dans 800 fonds philanthropiques, la Fondation du Grand Montréal est la plus importante fondation communautaire du Québec et la sixième au Canada. En 2024, elle a octroyé plus de 17 M$ à 531 organisations et initiatives du Grand Montréal œuvrant dans tous les secteurs. Depuis sa mise sur pied en 2000, c'est plus de 200 M$ qui ont ainsi été distribués.

Luc Rabouin a notamment été maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Il a aussi occupé des postes de direction au sein du Centre d'écologie urbaine de Montréal, à PME MTL Centre-ville (alors la Corporation de développement économique communautaire Centre-Sud/Plateau-Mont-Royal) ainsi qu'à la Caisse d'économie solidaire Desjardins, principale institution financière spécialisée 'en économie sociale et en investissement responsable au Québec.

« Je tiens à remercier Marie-Andrée Farmer, qui a assuré l'intérim à la présidence-direction générale de la Fondation au cours des derniers mois. Marie-Andrée a su tenir le fort pendant cette période de transition et travaillera en étroite collaboration avec Luc pour amorcer le prochain chapitre de la FGM avec une équipe solide et engagée » a ajouté Mme Macdonald.

À propos de la FGM

La Fondation du Grand Montréal est au service et à l'écoute de sa communauté. En collaboration avec ses partenaires, elle mobilise les ressources philanthropiques, diffuse des connaissances et catalyse des initiatives afin de soutenir la communauté afin du Grand Montréal. La FGM aspire à une communauté exempte de pauvreté et de discrimination, où toutes et tous peuvent réaliser leur potentiel et vivre dans un environnement sain, aujourd'hui et dans l'avenir. Site web : fgmtl.org

