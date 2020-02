Lü accélère le déploiement de ses espaces d'apprentissage immersifs dans les écoles du monde entier

La recherche démontre que les élèves apprennent mieux et traitent plus facilement l'information reçue par la synergie de méthodes auditives, visuelles et kinesthésiques. L'activité physique stimule également l'apprentissage et accroît le plaisir, la motivation et la compréhension des jeunes. À l'inverse, l'inactivité physique est source de problèmes de santé tels obésité, troubles d'apprentissage socio-émotionnel, absentéisme et décrochage scolaire. Malgré cette évidence, on observe une baisse marquée de l'activité physique dans un nombre élevé d'écoles, ce qui contribue à la création de générations d'enfants sédentaires et inactifs.

Lü permet de renverser cette tendance en transformant des environnements scolaires traditionnels en espaces d'apprentissage vivants et dynamiques, grâce à son système synchronisé de projections géantes, d'éclairage et de sonorisation.

La librairie de contenus de Lü comprend plus de trente activités aux objectifs variés, allant des mathématiques aux jeux d'habileté en passant par la danse, qui permettent aux jeunes de combiner l'activité physique à l'apprentissage, pour ainsi de se développer plus sainement et globalement (voir notre vidéo au https://youtu.be/zRib6uizeeo).

Grâce à cette collaboration avec Dell, les environnements d'apprentissage immersifs de Lü seront plus facilement accessibles pour les écoles et commissions scolaires de la planète. En moins de deux ans, 400 systèmes Lü ont été installés dans des écoles de 20 pays, avec une moyenne de plus de 30 000 élèves-utilisateurs par semaine.

« Chez Dell Technologies, nous avons une véritable passion pour le développement de l'humain en favorisant l'accès aux technologies. Les solutions interactives de Lü habilitent l'apprentissage centré sur l'élève d'une façon tout à fait nouvelle et excitante. Nous sommes heureux de collaborer avec l'équipe de Lü pour offrir cette technologie aux commissions scolaires, aux éducateurs.trices et surtout, aux jeunes de la maternelle au secondaire », affirme Adam Garry, directeur principal de la stratégie en éducation chez Dell Technologies.

Selon Vincent Routhier, président et fondateur de Lü, « Les enseignants et enseignantes sont de véritables superhéros et héroïnes qui souvent, manquent de ressources. Pourquoi ne pas leur offrir des espaces innovants pour les aider à enseigner, inspirer et motiver tous ces petits humains ? Notre passion et notre mission sont de promouvoir chez nos jeunes le plein développement de soi et nous sommes persuadés que cet effort collaboratif avec Dell Technologies nous permettra de mener cela à un tout autre niveau ».

Basé sur une approche documentée par plusieurs projets de recherche, Lü est une solution novatrice qui combine activité physique, solutions numériques et applications éducatives. Travaillant en synergie, ces caractéristiques ciblent les éléments de base du jeune, tels que ses fonctions exécutives, ses habiletés motrices et socio-émotionnelles, ainsi que l'apprentissage des éléments de base du curriculum scolaire. Lü développe des activités et des applications collaboratives en partenariat avec des éducateurs.trices de premier ordre, et ce, en accord avec les plus hauts standards du baccalauréat international. L'entreprise travaille étroitement avec plusieurs universités pour développer et mesurer l'impact de ses produits sur le développement des jeunes et des enseignants-utilisateurs de la plateforme.

« Nous cherchions à développer une façon de rendre les cours d'éducation physique plus attrayants pour nos jeunes issus d'une génération hautement numérique. L'ajout de Lü a redéfini les bases de notre programme en combinant activité physique avec technologie interactive et applications éducatives. L'engouement des élèves dans ce cadre d'apprentissage et d'activité physique a fait de Lü un succès instantané pour notre école primaire », exprime Kyle Berger, Directeur des technologies chez Grapevine-Colleyville ISD, une commission scolaire du Texas.

Les enseignants.es et éducateurs.trices peuvent en apprendre plus en visionnant quelques études de cas et en téléchargeant notre présentation des bénéfices pédagogiques au www.lu-gym.com/education.

Note aux éditeurs:

Logo, photos et vidéos disponibles pour publication au https://play-lu.box.com/v/lu-dell-release.

Pour visionner notre vidéo de présentation: https://youtu.be/zRib6uizeeo.

Étude de cas - Commission Scolaire des Monts-et-Marées : https://youtu.be/UXUmVLAz0Lw.

(Anglais) Référence de recherche: What is the impact of physical education on students' well-being and academic success? EdCan Network, June 25, 2018.

À propos de Lü

Fondée en 2017, Lü est une entreprise technologique canadienne qui transforme les environnements scolaires traditionnels en espaces immersifs et interactifs, qui englobent une variété de méthodes d'apprentissage. En combinant projections vidéo géantes, son et éclairage puissants avec des activités basées sur le curriculum scolaire et les principes d'éducation kinesthésiques, Lü permet aux écoles et aux éducateurs.trices de mettre l'activité physique au premier plan pour assurer le plein développement des jeunes, de la maternelle au secondaire. Avec des installations dans plus de 20 pays et un niveau de participation et de performance accru des élèves, Lü aide à enrichir l'éducation pour les générations à venir et ouvre la voie à de nouvelles façons de voir l'enseignement. Lü encourage le développement complet de chaque enfant, corps, âme et esprit.

Pour plus de précisions, visionnez notre vidéo de présentation sur notre site Internet au www.lu-gym.com.

SOURCE Lü - Interactive Playground

Renseignements: Dov Smith, Lü - Aire de jeu interactive, +1-914-265-1265, [email protected]