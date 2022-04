Shawn Stewart nommé président d'AIR MILES

nommé président d'AIR MILES Rick Neuman recruté comme directeur de la technologie

DALLAS, le 11 avril 2022 /CNW/ - Loyalty Ventures Inc. (Nasdaq : LYLT), fournisseur de premier plan de solutions de fidélisation des consommateurs axées sur la technologie et les données, a annoncé aujourd'hui des changements à la direction du Programme de récompense AIR MILES (« AIR MILES »).

Shawn Steward a été nommé président d'AIR MILES, en remplacement de Blair Cameron qui quitte l'entreprise.

« Nous sommes reconnaissants des contributions de Blair Cameron au cours de son mandat de plus de 15 ans à AIR MILES, et je tiens à le remercier personnellement pour son dévouement et son service auprès de nos commanditaires, de nos adhérents et de nos collaborateurs », a déclaré Charles Horn, président-directeur général de Loyalty Ventures.

Shawn Stewart, qui se joindra à nous le 2 mai 2022, apporte à son nouveau poste chez AIR MILES une expertise approfondie en matière de connaissance des consommateurs, de fidélisation de la clientèle, de marketing numérique et d'analyse dans différents secteurs. Plus récemment, en tant que vice-président principal de la clientèle chez Canadian Tire, il a dirigé l'équipe responsable de la fidélisation des entreprises, du marketing numérique, de l'analyse de la clientèle et de la personnalisation, y compris l'équipe qui a créé et développé le programme de fidélisation Récompenses Triangle. Dans le cadre de ses fonctions précédentes chez McKinsey & Company et Accenture, Shawn a élaboré des stratégies d'acquisition et de fidélisation de la clientèle, des applications axées sur les données et des programmes d'expérience client afin d'accélérer la croissance des entreprises clientes. En outre, de 2010 à 2013, Shawn a été membre de l'équipe de direction d'AIR MILES, où il était notamment responsable des données et de leur analyse pour les commanditaires d'AIR MILES.

« Nous sommes ravis que Shawn ait accepté de revenir chez nous, étant donné sa passion pour la création de nouvelles capacités et la transformation des entreprises et des marques, ce qui correspond à nos objectifs stratégiques. Il apporte d'excellentes références à AIR MILES ainsi qu'une profonde compréhension des besoins des commanditaires, des comportements des adhérents et de nos possibilités de développement commercial. Shawn est le choix évident pour diriger nos investissements afin de faire participer davantage les consommateurs à nos programmes en améliorant notre proposition de valeur et en rehaussant l'expérience d'utilisation de milles pour nos adhérents AIR MILES, tout en créant des capacités supplémentaires d'analyse de données et de marketing pour nos commanditaires », a souligné M. Horn.

« C'est un grand honneur pour moi de diriger le groupe talentueux que représente AIR MILES. Je me réjouis de mettre à profit les connaissances que j'ai acquises en travaillant avec les plus grandes entreprises du Canada et de les associer à la transformation stratégique axée sur le numérique qui est en cours à AIR MILES », a déclaré M. Stewart.

Nous avons aussi le plaisir d'annoncer que Rick Neuman a rejoint AIR MILES à titre de directeur de la technologie. Récemment chez Flipp, une entreprise de technologie de détail, Rick occupait le poste de vice-président directeur du commerce électronique. Avant cela, en tant que directeur de la technologie chez Walmart International, il était responsable de la transformation numérique de Walmart Canada. Au cours des six années de son mandat, il a créé des stratégies de produits et de technologies pour les processus commerciaux mondiaux, a assuré la transition des technologies internationales afin d'améliorer la transparence et la rapidité des livraisons, et a mis en place de nouvelles équipes de direction technologique. À AIR MILES, Rick sera responsable du développement, de la mise en œuvre et de la supervision de la stratégie et de la feuille de route technologiques du Programme.

« Avec Shawn et Rick qui se joignent à l'équipe de direction d'AIR MILES, nous sommes bien placés pour tirer parti de nos 30 ans d'histoire en tant que principal programme de fidélisation au Canada, tout en comptant sur le soutien sans réserve de la direction et du conseil d'administration de Loyalty Ventures. Nous sommes impatients de rendre compte de leurs progrès », a indiqué M. Horn.

About Loyalty Ventures Inc.

Loyalty Ventures Inc. (Nasdaq : LYLT), une société de l'indice S&P SmallCap 600, est un fournisseur de premier rang de solutions de fidélisation des consommateurs axées sur la technologie et les données. Nous aidons les partenaires à atteindre leurs objectifs stratégiques et financiers, notamment l'augmentation de la taille du panier du consommateur, du volume de clients, de la fréquence des achats et de la portée numérique et l'amélioration des rapports et des analyses des programmes de fidélisation.

Nous aidons les prestataires de services financiers, les détaillants et d'autres entreprises axées sur le consommateur à fidéliser la clientèle à travers de multiples points de service, du traditionnel au numérique en passant par la technologie mobile et d'autres nouvelles technologies. Nous possédons et exploitons le Programme de récompense AIR MILESMD, le programme de fidélisation le plus reconnu au Canada, et la société néerlandaise BrandLoyalty, un fournisseur mondial de programmes de fidélité sur mesure et visant des résultats concrets pour les épiciers et d'autres détaillants à grande fréquentation.

Dans le cadre de notre Programme de récompense AIR MILES, les adhérents obtiennent des milles AIR MILES auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. AIR MILES offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour utiliser des milles Argent AIR MILES instantanément, en ligne ou en magasin, chez les partenaires participants. Pour en savoir plus, visitez airmiles.ca. Ayant célébré l'octroi de son 100 milliardième mille en 2021, AIR MILES invite les Canadiens à visiter le Programme sur Facebook, Instagram et Twitter.

BrandLoyalty propose des campagnes de fidélisation gagnantes en mettant en relation les détaillants à grande fréquentation, les marques partenaires et les acheteurs. BrandLoyalty modifie le comportement des acheteurs dans les magasins à grande fréquentation du monde entier, tant sur le plan transactionnel qu'émotionnel. Apprenez-en davantage à brandloyalty.com ou sur LinkedIn et YouTube.

Vous trouverez de plus amples informations sur Loyalty Ventures à loyaltyventures.com.

Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels

Ce communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Ces déclarations font état de nos attentes ou de nos prévisions concernant des événements futurs et sont généralement reconnaissables à l'utilisation de mots tels que « croire », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention de », « projeter », « planifier », « probable », « peut », « devrait » ou d'autres termes et tournures comparables. De même, les énoncés qui décrivent notre stratégie commerciale, nos perspectives, nos objectifs, nos plans, nos intentions ou nos buts sont également des énoncés prévisionnels. Les exemples d'énoncés prévisionnels comprennent, sans s'y limiter, les déclarations que nous faisons et les conseils que nous donnons concernant nos résultats opérationnels ou financiers prévus et les conditions économiques futures, y compris, sans s'y limiter, les changements dans les conditions géopolitiques, la fluctuation des taux de change, les conditions du marché et les impacts de la COVID-19 comme la réduction de la demande des clients, la perturbation de la chaîne d'approvisionnement en ce qui concerne nos récompenses, les perturbations dans les industries du transport aérien ou du voyage et les pénuries de main-d'œuvre en raison de la quarantaine.

Nous pensons que nos attentes se fondent sur des hypothèses raisonnables. Les énoncés prévisionnels sont toutefois soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des projections, des résultats anticipés ou d'autres attentes exprimées dans le présent communiqué, et nous ne pouvons garantir que nos attentes s'avéreront correctes. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs indiqués dans la section « Facteurs de risque » de (1) notre formulaire 10-K pour l'exercice fiscal le plus récent et (2) de toute mise à jour de la rubrique 1A, ou ailleurs, dans nos rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q déposés pour les périodes ultérieures à ce formulaire 10-K ou toute mise à jour de celui-ci. Nos énoncés prévisionnels ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont faits, et nous ne nous engageons pas, sauf si la loi applicable l'exige, à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prévisionnels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ultérieurs, de circonstances prévues ou imprévues ou d'autres facteurs.

SOURCE Programme de récompense AIR MILES

Renseignements: Contact pour les investisseurs : Lynn Morgen, ADVISIRY PARTNERS, [email protected], +1 212-750-5800